Google задолжал в России более 21,5 млрд рублей штрафов

Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей. Согласно данным Банка исполнительных производств, эта сумма взыскивается в рамках 33 исполнительных производств с ноября 2022 года.

Кроме того, в 2021 году было возбуждено исполнительное производство, по которому судебные приставы приняли «обеспечительную меру неимущественного характера». Последнее производство было возбуждено в ноябре прошлого года.