Google задолжал в России более 21,5 млрд рублей штрафов
Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей. Согласно данным Банка исполнительных производств, эта сумма взыскивается в рамках 33 исполнительных производств с ноября 2022 года.
Кроме того, в 2021 году было возбуждено исполнительное производство, по которому судебные приставы приняли «обеспечительную меру неимущественного характера». Последнее производство было возбуждено в ноябре прошлого года.
Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить на платформе YouTube аккаунты медиа из РФ. За каждый день неисполнения обязанностей Google начисляется 100 тысяч рублей штрафа, сумма растёт в геометрической прогрессии и на данный момент достигла 2,8 дуодециллионов рублей.
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