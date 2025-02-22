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Регион
22 февраля, 04:59

Google задолжал в России более 21,5 млрд рублей штрафов

Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей. Согласно данным Банка исполнительных производств, эта сумма взыскивается в рамках 33 исполнительных производств с ноября 2022 года.

Кроме того, в 2021 году было возбуждено исполнительное производство, по которому судебные приставы приняли «обеспечительную меру неимущественного характера». Последнее производство было возбуждено в ноябре прошлого года.

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Ранее Арбитражный суд Москвы обязал Google восстановить на платформе YouTube аккаунты медиа из РФ. За каждый день неисполнения обязанностей Google начисляется 100 тысяч рублей штрафа, сумма растёт в геометрической прогрессии и на данный момент достигла 2,8 дуодециллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Артём Гапоненко
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