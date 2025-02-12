Сервис Google Maps оставил российские названия населённых пунктов в Крыму
Американский сервис Google Maps не стал менять российские названия, которые были даны населённым пунктам в Крыму в 1930-1940 годах. На картах отображаются старые наименования, несмотря на то, что на Украине в последние годы их намеренно изменяли.
Красноперекопск и другие населённые пункты на Google Maps. © Фото / Google Maps
Так, например, на карте можно отыскать город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу. Также при внимательном рассмотрении можно увидеть крымско-татарские названия посёлков Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское.
Официальные названия населённых пунктов также видны пользователям, находящимся за пределами РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что с 2014 года в одном лишь Киеве были переименованы 555 улиц с «русскими или советскими названиями», в рамках политики декоммунизации и дерусификации. Примечательно, что 58% изменений пришлось на период с 2022 по 2024 год. Однако на замену им приходят топонимы нацистского происхождения.
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