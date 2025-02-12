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12 февраля, 06:57

Сервис Google Maps оставил российские названия населённых пунктов в Крыму

Американский сервис Google Maps не стал менять российские названия, которые были даны населённым пунктам в Крыму в 1930-1940 годах. На картах отображаются старые наименования, несмотря на то, что на Украине в последние годы их намеренно изменяли.

Красноперекопск и другие населённые пункты на Google Maps. © Фото / Google Maps

Красноперекопск и другие населённые пункты на Google Maps. © Фото / Google Maps

Так, например, на карте можно отыскать город Красноперекопск, который на Украине в 2023 году переименовали в Яны Капу. Также при внимательном рассмотрении можно увидеть крымско-татарские названия посёлков Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское.

Официальные названия населённых пунктов также видны пользователям, находящимся за пределами РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что с 2014 года в одном лишь Киеве были переименованы 555 улиц с «русскими или советскими названиями», в рамках политики декоммунизации и дерусификации. Примечательно, что 58% изменений пришлось на период с 2022 по 2024 год. Однако на замену им приходят топонимы нацистского происхождения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Мария Любицкая
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