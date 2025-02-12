В Южной Корее оправдались за глобус с украинским Крымом

МИД Южной Кореи косвенно оправдался за глобус с изображением Крыма и прочих новых регионов РФ составе Украины. Там пояснили, что пользуются международными стандартами производства карт. Слова министерства сообщает агентство Yonhap.

«Глобус был изготовлен в соответствии с картографическими практиками и стандартами международных организаций и крупных картографических издательств и широко использовался для продвижения названия Восточного моря», — заявили в министерстве.

Представитель министерства добавил, что в будущем они будут осторожнее в вопросах географических неточностей.

Ранее сообщалось, что корейский дипломат во время встречи с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиром Санги подарил глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области изображены в качестве территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области