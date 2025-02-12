В Южной Корее оправдались за глобус с украинским Крымом
МИД Южной Кореи уклончиво ответил на критику из-за глобуса с украинским Крымом
МИД Южной Кореи косвенно оправдался за глобус с изображением Крыма и прочих новых регионов РФ составе Украины. Там пояснили, что пользуются международными стандартами производства карт. Слова министерства сообщает агентство Yonhap.
«Глобус был изготовлен в соответствии с картографическими практиками и стандартами международных организаций и крупных картографических издательств и широко использовался для продвижения названия Восточного моря», — заявили в министерстве.
Представитель министерства добавил, что в будущем они будут осторожнее в вопросах географических неточностей.
Ранее сообщалось, что корейский дипломат во время встречи с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиром Санги подарил глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области изображены в качестве территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Крым стал регионом РФ по итогам референдума в марте 2014 года — его провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, однако точку в споре поставил президент Владимир Путин, подчеркнув, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В марте прошлого года Россия отмечала десятилетие со дня, когда Крым вновь стал её частью.
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