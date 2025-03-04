У топ-менеджеров Google в России начали конфисковывать имущество из-за долга в 21,5 млрд

В инстанции пояснили, что основанием для такого решения послужило требование Таляровского привлечь к ответственности Соловьёву и ещё четырёх топ-менеджеров компании за обязательства Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited. Он также указал и её предшественника на посту гендиректора ООО «Гугл» – Дэвида Мунро Снэддона. Истец потребовал арестовать имущество в качестве обеспечительны меры для защиты интересов кредиторов в ходе процедуры банкротства. Среди арестованного имущества Юлии Соловьёвой оказались участок земли, жилой дом в Подмосковье и мотоцикл BMW.