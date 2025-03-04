У топ-менеджеров Google в России начали конфисковывать имущество из-за долга в 21,5 млрд
Суд Москвы оштрафовал экс-главу российской «дочки» Google Соловьёву на 232 млн
Арбитражный суд Москвы оштрафовал активы экс-гендиректора российской «дочки» Google Юлию Соловьёву на 232,7 млн рублей из-за долга американского гиганта в 21,5 млрд. Иск был подан конкурсным управляющим Валерием Таляровским, который представляет интересы компании.
«Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего генерального директора ООО «Гугл» (дочерняя структура Google) Юлии Соловьевой в размере 232,7 миллиона рублей», — сказано в заявлении суда.РАПСИ.
В инстанции пояснили, что основанием для такого решения послужило требование Таляровского привлечь к ответственности Соловьёву и ещё четырёх топ-менеджеров компании за обязательства Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited. Он также указал и её предшественника на посту гендиректора ООО «Гугл» – Дэвида Мунро Снэддона. Истец потребовал арестовать имущество в качестве обеспечительны меры для защиты интересов кредиторов в ходе процедуры банкротства. Среди арестованного имущества Юлии Соловьёвой оказались участок земли, жилой дом в Подмосковье и мотоцикл BMW.
Американская компания Google LLC задолжала в России более 21,5 миллиарда рублей. Согласно данным Банка исполнительных производств, эта сумма взыскивается в рамках 33 исполнительных производств с ноября 2022 года.
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