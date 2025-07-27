Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+
Telegram начал проверять возраст юзеров в Британии с помощью сканирования лица
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro
Telegram запустил бота для верификации возраста через распознавание лиц в Великобритании, выполняя требования нового закона о защите детей от вредоносного контента. Об этом сообщает портал «Код Дурова».
25 июля британские онлайн-платформы обязаны проверять возраст пользователей, просматривающих материалы о насилии, суицидах или порнографию. По данным журналистов, в связи с этим Telegram внедрил соответствующего бота, который анализирует лицо исключительно на устройстве, не передавая данные на серверы.
Новые правила уже затронули Reddit, Discord и приложения для знакомств. Альтернативные методы проверки включают подтверждение банковской картой.
Ранее Life.ru рассказывал, что Telegram был заблокирован в Непале. Соответствующее решение было принято властями страны в связи с ростом случае мошенничества в Интернете и отмывания средств с помощью мессенджера.