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Регион
27 июля, 12:42

Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+

Telegram начал проверять возраст юзеров в Британии с помощью сканирования лица

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Telegram запустил бота для верификации возраста через распознавание лиц в Великобритании, выполняя требования нового закона о защите детей от вредоносного контента. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

25 июля британские онлайн-платформы обязаны проверять возраст пользователей, просматривающих материалы о насилии, суицидах или порнографию. По данным журналистов, в связи с этим Telegram внедрил соответствующего бота, который анализирует лицо исключительно на устройстве, не передавая данные на серверы.

Новые правила уже затронули Reddit, Discord и приложения для знакомств. Альтернативные методы проверки включают подтверждение банковской картой.

Дуров предупредил пользователей о новой волне мошенничества в Telegram
Дуров предупредил пользователей о новой волне мошенничества в Telegram

Ранее Life.ru рассказывал, что Telegram был заблокирован в Непале. Соответствующее решение было принято властями страны в связи с ростом случае мошенничества в Интернете и отмывания средств с помощью мессенджера.

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Юрий Лысенко
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