Telegram начал сканировать лица юзеров для просмотра материалов 18+

Telegram запустил бота для верификации возраста через распознавание лиц в Великобритании, выполняя требования нового закона о защите детей от вредоносного контента. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

25 июля британские онлайн-платформы обязаны проверять возраст пользователей, просматривающих материалы о насилии, суицидах или порнографию. По данным журналистов, в связи с этим Telegram внедрил соответствующего бота, который анализирует лицо исключительно на устройстве, не передавая данные на серверы.

Новые правила уже затронули Reddit, Discord и приложения для знакомств. Альтернативные методы проверки включают подтверждение банковской картой.