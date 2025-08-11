Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:59

Аэропорт Оренбурга ввёл временные ограничения на полёты

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Приостановлены приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Введённые ограничения призваны обеспечить безопасность полётов и незначительны по срокам.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указали в пресс-службе.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России
Ранее Life.ru сообщал, что ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. При этом, аналогичные меры безопасности полётов сегодня действовали в Калуге. На данный момент они уже сняты.

