Аэропорт Оренбурга ввёл временные ограничения на полёты
Обложка © РИА Новости / Максим Блинов
Приостановлены приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Введённые ограничения призваны обеспечить безопасность полётов и незначительны по срокам.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указали в пресс-службе.
Ранее Life.ru сообщал, что ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. При этом, аналогичные меры безопасности полётов сегодня действовали в Калуге. На данный момент они уже сняты.