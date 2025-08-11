Аэропорт Оренбурга ввёл временные ограничения на полёты

Приостановлены приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Введённые ограничения призваны обеспечить безопасность полётов и незначительны по срокам.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указали в пресс-службе.