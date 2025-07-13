Долой одежды! Эволюция купальника в кино СССР: Как и чем советские секс-бомбы покоряли экран

В СССР, возможно, не было секса, но сексуальность в той или иной степени присутствовала всегда. Проявлять её, конечно, можно было только в специально отведённых для этого местах. Например, на пляже, где люди вынуждены были раздеваться, потому что иначе под палящим солнцем на разогретом песке не выжить, а купаться в брюках-галифе — это неудобно. Учитывая, что в раннем Советском Союзе часто купались вообще без одежды, появление купальных костюмов стало прорывом. Расскажем всё о купальниках кинематографа СССР в материале.

Купальники в кино 1930-х годов

Елена из «Весёлых ребят» в исполнении Марии Стрелковой в 1934 году. Фото © Кадр из фильма «Весёлые ребята», режиссёр Григорий Александров, сценаристы Николай Эрдман, Владимир Масс, Григорий Александров / Kinopoisk

Если в немых фильмах эпохи НЭПа найти пляжные сцены невероятно трудно, то в сталинские времена физические упражнения на свежем воздухе вошли в моду — и это отразилось на кинокартинах. Самый яркий образ — Елена из «Весёлых ребят» в исполнении Марии Стрелковой. На дворе — 1934 год, и Елена приходит на пляж в закрытом купальнике современного типа, но на девушке красуются ещё и туфли, перчатки до локтей, элегантная шляпка и массивные бусы. А в руках Елена держит зонтик. При этом купальник хоть и закрытый, но чётко структурирован на две части: верх и низ, — и эти сегменты костюма различаются по цвету. Об этой моде вспомнят только в 2016 году, но купальники будут уже совсем другие.

Звезда кино тридцатых Валентина Серова в фильме «Девушка с характером» (1939). Фото © OK / Александр Селиванов

Следующая сцена с купальником — проявление таланта легендарной Валентины Серовой, одной из первых советских суперзвёзд. На этот раз её костюм в точности такой же, как те, которые носили обычные советские девушки. Закрытый спортивный купальник, как у всех остальных представительниц женского пола в этом же бассейне. Акцент сделан на физкультурную составляющую. Фильм «Девушка с характером» снят в 1939 году. Впрочем, купальники в те годы могли позволить себе не все: многие купались в нижнем белье.

Купальники в кино 1950-х

Сороковые пропускаем по понятной причине: Великая Отечественная и послевоенные годы, было не до купальников. Зато пятидесятые — это буквально советский киноренессанс. Естественно, раннего периода. Именно в это десятилетие начинают восхождение к славе звёзды всесоюзного уровня — Георгий Вицын, Сергей Бондарчук, Алексей Баталов... И в это же время происходит «подпольная» революция в купальниках.

Майя Менглет в закрытом купальнике в фильме «Исправленному верить» (1959). Фото © VK Видео / Анатолий Зайцев

В советском кино появились раздельные купальники. Исторически сложилось так, что каждая девушка, которая носит на пляже бикини, невольно напоминает миру об испытаниях ядерных бомб. Луи Реар, французский модельер, был хорош даже в маркетинге. Поэтому свой «первый в мире раздельный купальник», выпущенный 5 июля 1946 года, назвал словом «бикини». В честь испытаний американской атомной бомбы на атолле Бикини. Это не помешало модницам по всему миру полюбить новый пляжный костюмчик. Буквально «Доктор Стрейнджлав» по-французски.

Валя в исполнении Татьяны Конюховой в открытом купальнике в фильме «Запасной игрок» (1959). Это первая такая сцена в советском кино. Фото © Кадр из фильма «Запасной игрок», режиссёр Семён Тимошенко, сценарист Семён Тимошенко / Kinopoisk

В 1954 году режиссёр Семён Тимошенко снял фильм «Запасной игрок», в котором «засветились» Георгий Вицын в роли Васи и Татьяна Конюхова в роли Вали. Валя красовалась на пляже именно в советском бикини. Этот купальник был раздельным, но всё равно скрывал большую часть тела, состоял из двух частей разного цвета и, судя по крою, мог быть сшит специально для фильма. Ну и в 1959 году Майя Менглет появилась в закрытом, но более откровенном купальнике в фильме «Исправленному верить».

Купальник в кино 1960-х — революция сознания и одежды

«Русская Бриджит Бордо» Наталья Кустинская — в игривом бикини в фильме «Три плюс два» 1963 года. Фото © Кадр из фильма «Три плюс два», режиссёр Генрих Оганисян, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk

Шестидесятые годы — это и правда самое плодотворное время в советском кино. Само десятилетие было богато на революционные события в массовой культуре: в Америке — хиппи, байкеры, фанаты Beatles, студенты останавливают поезда с горемыками, которые едут во Вьетнам... В Советском Союзе всё ещё интереснее: оттепель, страна восстанавливается после большого кризиса сороковых, выросло поколение, которое войну вообще не застало... Был повод показывать красоток в купальниках на экранах страны!

Наталья Селезнёва появляется в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 1965 года. Фото © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Самый знаменитый пляжный эпизод десятилетия — это, конечно, сцена с Василием Лановым в фильме «Полосатый рейс» (1961). Жена персонажа, который принял тигров за группу пловчих в полосатых купальниках, одета в закрытый ситцевый костюм, но с нюансом: отсутствуют лямки. Кроме того, этот купальник, скорее всего, был сшит самостоятельно. А в туристическом фильме «Три плюс два» 1963 года Наталья Кустинская появляется в настолько игривом открытом купальнике, что в Париже её назвали «русской Брижит Бордо».

Светлана Светличная, секс-символ советского кино, в фильме «Бриллиантовая рука» 1968 года в своём знаменитом зелёном бикини. Фото © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Дальше — больше. Наталья Селезнёва появляется в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 1965 года в откровенном красном бикини, причём не на пляже, а в квартире. Это та самая сцена, когда Шурик и Лида готовятся к экзамену, как бы не замечая друг друга. Сам купальник раздобыли у спекулянтов — в СССР тогда был дефицит. А в 1968 году, когда в Европе вовсю разгорались парижские студенческие протесты, а в Праге началась весна, на экраны Советского Союза вышел фильм «Бриллиантовая рука». В то время это был самый смелый эксперимент с женскими купальниками. Очень откровенное пушистое зелёное бикини Светланы Светличной сделало её и её персонаж, Анну Сергеевну, культовыми фигурами. Светличная стала без малого секс-символом советского кино.

Купальники в кино 1970-х

Полина в исполнении Натальи Гвоздиковой появляется на пляже в обычном закрытом тёмно-синем купальнике. «Большая перемена», 1973 год. Фото © Кадр из мини-сериала «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев, сценаристы Марк Цирельсон, Михаил Капустин, Георгс Блументалс / Kinopoisk

Обычные женщины в семидесятых всё же предпочитали закрытые купальники. Это было удобно, а ещё бикини было дефицитным товаром. Продавцы такой пляжной «контрабанды» могли сесть в тюрьму, поскольку занимались нелегальной «фарцовкой». Но на нужды кинопроизводства можно было потратиться, и ради хорошей картинки можно было рискнуть. Тем не менее обычные женщины тоже получали свою долю репрезентации в фильмах. Например, Наталья Гвоздикова в фильме «Большая перемена» 1973 года появляется в совершенно обычном закрытом костюме тёмного цвета.

Елена Проклова отдыхает на пляже в бикини в фильме «Голубка» 1978 года. Фото © VK Видео / СОВЕТСКИЙ ЭКРАН

Елена Проклова играет главную роль в четырёхсерийном фильме «Голубка» 1978 года. Студентка Женя Голубева, по прозвищу Голубка, купается и отдыхает на пляже в дико откровенном изумрудном купальнике и огромных солнечных очках. Сейчас кадры могут показаться совершенно невинными, но в семидесятых такой купальник был знаком смелости.

Купальники в 1980-е — перестройка и свобода нравов

В восьмидесятые бикини практически вытеснили монолитные купальники с экранов советских кинотеатров и телевизоров. «Пятилетка пышных похорон» и следующая за ней перестройка сделали своё дело. В закрытых купальниках можно найти только Татьяну Догилеву в фильме «Покровские ворота» 1982 года, Марину Левтову в фильме «Пацаны» 1983 года и Людмилу Гурченко в бессмертной картине «Любовь и голуби» 1984 года. Гурченко играет разлучницу Раису Захаровну, но её закрытый купальник — самый целомудренный из перечисленных.

Наталья Негода в фильме «Маленькая Вера» 1988 года вызвала скандал своим откровенным купальником и сценами завтрака в постели. Фото © Кадр из фильма «Маленькая Вера», режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик / Kino-teatr

Зато примеров бикини в кино восьмидесятых хоть отбавляй! Самым «хайповым» будет фильм «Маленькая Вера» 1988 года, который показал, что секс в СССР всё же есть. Наталья Негода в коралловом бикини сразу покорила сердца кинозрителей. Этот год, 1988-й, был вообще богат на фильмы с героинями в бикини. Можно вспомнить Анну Назарьеву в фильме «Приморский бульвар» в откровенном костюме на основе «верёвочек» и Елену Копыл в эротичном бикини в картине «Дама с попугаем».

Елена Копыл щеголяет в откровенном бикини в фильме «Дама с попугаем» 1988 года. Фото © Кадр из фильма «Дама с попугаем», режиссёр Андрей Праченко, сценарист Андрей Праченко / Kino-teatr