Михалков: Путин поддержал идею квотирования западных фильмов
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Режиссёр Никита Михалков заявил, что президент Владимир Путин поддержал его инициативу по введению ограничительных мер в отношении зарубежных фильмов. По словам Михалкова, теперь всё зависит от чиновников, которые должны реализовать предложенные меры.
Ещё в марте 2025 года, по просьбе российских кинематографистов, Михалков направил президенту письмо с предложением «котировать голливудское кино». В июне на пленарном заседании Госдумы он раскрыл его суть: предлагалось взимать 5 млн рублей за подачу заявки на допуск западного фильма к российскому прокату, а 10% от сборов направлять на финансирование отечественного кинематографа.
«Президент наложил на письмо резолюцию. Я говорил с ним повторно — он подтвердил её актуальность», — сообщил Михалков в интервью ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России снимут фильм о вынесшей мужа с поля боя тувинке, которую Путин просил не возвращаться на СВО. Картина получит название «АйЗа-17». Авторы проекта собираются показать историю, которая стала примером подлинного героизма, самоотверженности и любви к Родине.