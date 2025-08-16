«Нечисть не пройдёт»: Экстрасенс подтвердила силу осиновых кольев против сглаза

В России набирает популярность необычный способ защиты от сглаза — люди массово покупают осиновые колья, веря в их магические свойства. По словам экстрасенса Инны Алексеевой (Мишиной), осина издавна считается в славянской и европейской традициях деревом с мощными защитными свойствами, особенно против нечистой силы и негативной энергии.

«Её использовали против нечисти, для защиты дома и как оберег. Против нечисти вбивали осиновые колья в могилы самоубийц или колдунов, чтобы они не «вставали» и не вредили живым, а для защиты дома втыкали колья по периметру участка, у ворот или в фундамент дома, чтобы отпугнуть воров, злых людей и «дурной глаз». В качестве оберега носили кусочки коры или делали амулеты из осины, чтобы нейтрализовать негативную энергию», — пояснила специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Алексеева отметила, что с точки зрения народных поверий осина действительно может помочь от сглаза, особенно если человек искренне верит в её силу. Однако с научной позиции это скорее психологическая защита, основанная на эффекте плацебо.

Эзотерик также упомянула, что в православии существуют свои методы борьбы с негативным влиянием — молитвы и церковные таинства. Хотя официальная церковь не поддерживает веру в магию, духовная защита через обращение к Богу, Богородице или святым (например, Киприану, покровителю от колдовства) считается допустимой.