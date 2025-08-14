Годится против вампиров и грабителей: Россияне нашли новый оберег для защиты от проклятий

Россияне приобретают колья из осины, веря в их способность защищать от сглаза, порчи и негативной энергии. Продавцы утверждают, что их товар создаёт защиту от нечистой силы, семейных ссор и даже воров. Некоторые покупатели уверяют, что после приобретения оберега их проблемы чудесным образом разрешились.

Ранее Life.ru рассказывал о случае из Екатеринбурга, где местная колдунья оказала супружеской паре услуги по снятию порчи и очистке дома. Первый сеанс влетел в копеечку, а потом стали появляться «дополнительные процедуры за доплату». В итоге за свои труды ведунья взяла с клиентов порядка 500 000 рублей. Супруги поняли, где был просчёт, и обратились в суд, который в итоге встал на их сторону. Осиновый кол обошёлся бы намного дешевле.