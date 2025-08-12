Уральские маглы засудили колдунью на 1 млн рублей за лечение порчи волшебными палочками
В Екатеринбурге гадалка обманула супружескую пару на 1 миллион рублей. Обложка © Telegram / Ural Mash
В Екатеринбурге колдунья из магазина на улице Малышева выманила у супружеской пары около полумиллиона рублей, обещая снять порчу и очистить дом. Однако потерпевшие обратились в суд и выиграли дело. Об этом сообщает Ural Mash.
Всё началось с того, что жительница Екатеринбурга пришла в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с жалобами на здоровье. Гадалка Юлия заявила, что проблемы есть и у её мужа, и пригласила их на первый сеанс за 112 тысяч рублей. Позже колдунья предложила очистить дом за 55 тысяч плюс 20 тысяч на расходные материалы. На этом она не остановилось и напугав клиентов, призвала пройти обучение и купить «волшебные палочки» за 100 тысяч. Аппетиты Юлии росли, и в итоге она попросила ещё 300 тысяч на аренду магазина с «ведьминскими приблудами». Только после этого супруг понял, что попал в ловушку и обратился в суд, который встал на сторону «маглов».
