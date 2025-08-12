Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 09:51

Уральские маглы засудили колдунью на 1 млн рублей за лечение порчи волшебными палочками

Пара из Екатеринбурга отсудила у гадалки 1 млн за лечение волшебными палочками

В Екатеринбурге гадалка обманула супружескую пару на 1 миллион рублей. Обложка © Telegram / Ural Mash

В Екатеринбурге гадалка обманула супружескую пару на 1 миллион рублей. Обложка © Telegram / Ural Mash

В Екатеринбурге колдунья из магазина на улице Малышева выманила у супружеской пары около полумиллиона рублей, обещая снять порчу и очистить дом. Однако потерпевшие обратились в суд и выиграли дело. Об этом сообщает Ural Mash.

Всё началось с того, что жительница Екатеринбурга пришла в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с жалобами на здоровье. Гадалка Юлия заявила, что проблемы есть и у её мужа, и пригласила их на первый сеанс за 112 тысяч рублей. Позже колдунья предложила очистить дом за 55 тысяч плюс 20 тысяч на расходные материалы. На этом она не остановилось и напугав клиентов, призвала пройти обучение и купить «волшебные палочки» за 100 тысяч. Аппетиты Юлии росли, и в итоге она попросила ещё 300 тысяч на аренду магазина с «ведьминскими приблудами». Только после этого супруг понял, что попал в ловушку и обратился в суд, который встал на сторону «маглов».

7 разводов из лихих 90-х, на которые россияне ведутся до сих пор, — а третий стал хитом у молодёжи
7 разводов из лихих 90-х, на которые россияне ведутся до сих пор, — а третий стал хитом у молодёжи

Ранее сообщалось, что известная актриса Валерия Астапова, звезда сериала «Девушки с Макаровым» и фильма «Уралочка», в молодости едва не потеряла мужа из-за гадалки. Обратившись к мистику в трудный период жизни, она услышала, что её спутник не станет её мужем. Астапова поверила этому предсказанию и почти разрушила отношения, но ситуацию спасла помощь психолога.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar