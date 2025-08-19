«Вокруг праздника много суеверий»: В РПЦ рассказали о Яблочном Спасе и Преображении Господнем

Яблочный Спас совпадает с праздником Преображения Господня. Это один из великих церковных праздников, наряду с такими, как Рождество Христово, Святая Пасха, праздник Святой Троицы и другими двунадесятыми праздниками. Об этом Life.ru рассказал священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий.

«Двунадесятые праздники получили своё название от слова «двенадцать» — они связаны с двенадцатью важнейшими событиями евангельской жизни Спасителя и церковной истории. Об этом событии мы читаем в Евангелиях», — делится священник.

В Евангелиях рассказывается о том, что произошло со Спасителем на вершине горы. Не указано, какая это была гора, но по традиции предполагается, что Фавор — высокий холм неподалёку от современного Назарета. В момент преображения одежда Иисуса стала белоснежной и сияющей. Этот свет — символ божественной славы и энергии, которая проявляется в мире.

Церковный тропарь говорит: «Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, насколько это было для них возможно. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой вечный, по молитвам Богородицы. Податель света, слава Тебе!» Через это событие верующие могут приобщиться к вечному свету Бога, поясняет иеромонах Макарий.

В XIV веке на эту тему велись богословские диспуты: считается, что свет преображения символизирует проявление божественной энергии — действия Бога в жизни человека. Бог сам по себе непостижим для человека, но Его действие и проявление воспринимаются нами через этот божественный свет. Он служит примером восприятия божественного присутствия и энергии, помогает нам стать восприимчивыми участниками этого святого явления.

Яблоки — это аналогия с плодами природы: они созревают в это время года. По традиции их собирают и приносят в церковь для благословения. Аналогично винограду в других странах — его собирают как первую плодовую жатву, из него делают вино или просто используют как приношение.

«Однако вокруг этого много суеверий. Мол, нельзя есть яблоки до определённого времени или до праздника Преображения. Такие поверья мешают понять истинный смысл праздника и отвлекают от духовной сути. Многие не знают происхождения праздника или его глубокого смысла. Это часть борьбы Церкви с суевериями и предрассудками — борьба за сохранение истинных ценностей и понимания духовных событий», — заключает священнослужитель.