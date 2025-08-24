Врач рассказала, как не подхватить вызывающих рак паразитов от рыбы

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирован значительный рост случаев заражения описторхозом — в прошлом году выявили уже 1598 инфицированных. Об этом сообщила врач-эксперт Вера Серёжина.

«Описторхисы – это гельминты, способные вызывать более тяжёлые клинические проявления по сравнению с другими видами паразитов», — пояснила эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Специалист добавила, что основной путь заражения — употребление речной рыбы, не прошедшей достаточную термическую обработку. Для профилактики необходимо жарить или варить рыбу не менее 20 минут, а при приготовлении пирогов обеспечивать прогрев не менее часа. Паразиты мигрируют в желчные пути печени, вызывая через две-три недели острую симптоматику: высокую температуру, диспепсию, тошноту и кожную сыпь. Хроническая форма, распространённая в эндемичных регионах Сибири и Урала, может провоцировать гепатит, абсцесс печени и даже онкологию желчных протоков.

Лечение описторхоза проводится исключительно в стационаре под врачебным контролем, поскольку гибель паразитов может вызвать тяжёлую интоксикацию. Диагностика включает клинические анализы крови, исследование кала, а также УЗИ, КТ или МРТ органов брюшной полости.