Диетолог раскрыл секрет долголетия: эти 3 гарнира замедляют старение и чистят сосуды

После 50 лет наш организм начинает работать по другим правилам. Метаболизм замедляется, пищеварение становится более капризным, а неправильный выбор продуктов может серьёзно навредить здоровью. Мы разобрались, какие гарниры помогут сохранить бодрость, предотвратить опасные заболевания и даже замедлить процессы старения. Оказывается, секрет кроется в трёх простых продуктах, которые есть в любом магазине.

Гречневая каша — королева медленных углеводов

Какие гарниры замедляют старение и снижают холестерин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 8H

Эта крупа заслуженно считается одним из самых полезных гарниров для зрелого возраста. Гречка, в отличие от быстрых углеводов, усваивается постепенно, не создавая резких скачков сахара в крови. Это особенно важно для людей после 50, когда поджелудочная железа уже не справляется с нагрузками так легко, как в молодости. Пищевые волокна в гречке работают как природный регулятор обмена веществ — они помогают организму правильно перерабатывать питательные вещества и предотвращают развитие метаболического синдрома. А ведь именно этот синдром становится причиной диабета, проблем с сердцем и сосудами. К тому же гречка содержит массу полезных микроэлементов, которые поддерживают работу всех систем организма.

Перловка — недооценённый борец с холестерином

Три гарнира, которые нужно есть после 50 лет для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia Furman

Многие незаслуженно забыли про перловую крупу, а зря. Эта «жемчужина» среди гарниров содержит огромное количество растворимой клетчатки, которая буквально выметает лишний холестерин из организма. Механизм работает просто: клетчатка связывает холестерин в кишечнике и выводит его наружу, не давая всасываться в кровь. Регулярное употребление перловки помогает очистить сосуды и снизить риск атеросклероза — главной причины инфарктов и инсультов у людей зрелого возраста. Кроме того, перловка отлично насыщает и надолго избавляет от чувства голода, что помогает контролировать вес. А лишние килограммы после 50 — это дополнительная нагрузка на сердце, суставы и весь организм.

Овощи на пару — источник молодости и витаминов

Полезные гарниры для зрелого возраста: советы диетолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maren Winter

Этот гарнир можно назвать настоящим эликсиром молодости. Овощи, приготовленные на пару, сохраняют максимум полезных веществ и при этом остаются легкоусвояемыми для зрелого организма. Клетчатка в овощах работает как естественный детокс — очищает кишечник, нормализует микрофлору и улучшает общее самочувствие. Антиоксиданты в свежих овощах защищают клетки от преждевременного старения и помогают коже оставаться упругой и здоровой. К тому же овощной гарнир практически не содержит калорий, но при этом отлично насыщает за счёт высокого содержания воды и пищевых волокон. Морковь, брокколи, цветная капуста, кабачки — выбор огромен, и каждый овощ принесёт свою пользу организму.

Чего лучше избегать на тарелке после 50

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» подчеркнул, что переход на правильные гарниры — это только первый шаг к здоровому питанию в зрелом возрасте. От некоторых придётся и отказаться. Белый рис, картофель и макароны из мягких сортов пшеницы могут серьёзно навредить здоровью людей после 50 лет. Эти продукты содержат быстрые углеводы, которые моментально повышают уровень глюкозы в крови. Организм не успевает справиться с такой нагрузкой, что приводит к нарушению обмена веществ. Со временем это может спровоцировать развитие диабета второго типа, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если очень хочется эти продукты, лучше выбирать их цельнозерновые аналоги или употреблять в очень небольших количествах.