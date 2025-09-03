Куда уезжают москвичи, что их там привлекает: 8 популярных среди жителей столицы направлений

Сегодня всё больше москвичей задумываются о жизни за пределами столицы — и это не бегство, а осознанный выбор. Россия огромна и богата прекрасными городами, каждый из которых хранит свою историю, культуру и характер. Здесь есть всё: спокойные набережные и величественные соборы, мощные промышленные центры и города-курорты, где жизнь течёт размеренно и гармонично.

Выбирая для себя новые места, современные москвичи открывают для себя настоящую Россию — ту, что дышит просторными степями, шумит уральскими ветрами, встречает гостеприимством южных городов и крепостью сибирского характера. Этот путь — не отказ от Москвы, а признание того, что родина шире и богаче одного мегаполиса. И каждая точка на её карте может стать домом, достойным уважения и любви.

Краснодарский край

«Если есть на свете рай, это Краснодарский край», — существует такое выражение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Oblov

Давным-давно в Интернете относительно завирусился слоган: «Если есть на свете рай, это Краснодарский край». Здесь есть доля истины: в Краснодаре зимняя температура не опускается ниже -3 °C, а летом можно быстро добраться до тёплого Чёрного моря, поехав в Сочи. Относительно недорогая провизия тут только помогает: Кубань — это житница России, здесь растят и пшеницу, и овощи, фруктов тоже много, особенно летом. Богатая культура региона имеет свои особенности, но москвичам как экспатам это очень интересно. Казаки, шашки, нагайки, хутора — всё это жителей столицы безумно привлекает. А ещё во всей Кубани живут 5,85 миллиона человек, более чем в два раза меньше, чем в Москве.

Московская область

Подмосковье — относительно суровый вариант для тех, кому не очень важны море и температура. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Московская область становится притягательной для тех, кому за 30. Чем хороша Москва для 20–25-летних: развлечения, бары, клубы, музеи. Чем плоха Москва для 35-летних: толпы развлекающихся 25-летних. Чем, в свою очередь, притягательно Подмосковье: тишина, чувство добрососедства и братства, хорошая экология, природа в двух шагах от дома. Если вам всё ещё не хочется сменить Кунцево на Алабино, то вы достаточно выносливый москвич.

Но здесь осторожно: не каждый человек с пропиской в столице сможет выдержать особенности жизни в Московской области. Удалённая работа в Подмосковье хороша — сидишь себе на веранде с чашечкой кофе и строчить свой код на Python. А если работа требует обязательного присутствия в офисе или за кассой — тут начинаются сложности. Коренные жители Подмосковья к ним привыкли, чувствуют разницу с тем, что было: электрички за последние годы стали удобнее и дешевле. Для москвича же это будет культурным шоком. Зато жителю столицы точно понравится атмосфера небольшого подмосковного посёлка на 100 тысяч человек.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — идеальный вариант для интеллигентных москвичей, которым не хватает культуры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

И тут появляется блистательный Санкт-Петербург. Сменить шаурму на шаверму, бордюр на поребрик, а подъезд на «парадняк» мечтает почти каждый молодой москвич. Если не мечтает, то у него нет сердца. Санкт-Петербург — это всегда странные встречи, много новых интересных друзей, интеллигентность даже в самой исписанной граффитчиками парадной и бездомные, которые цитируют вам Ахматову и Сумарокова. А ещё рядом море, в котором летом иногда можно купаться. В общем, в Питере — своя атмосфера. Инфраструктура налажена примерно так же, как в столице, но жизнь тут как будто бы более замедленная. В «другом культурном городе» нет той торопливости, свойственной Москве. Зато есть троллейбусы. Тут тоже делаются большие деньги, но как-то «на расслабоне». В общем, москвичи от Петербурга в восторге.

Татарстан

Татарстан — ещё одно популярное направление, куда часто переезжают москвичи: Казань, Алабуга, Елабуга. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Когда-то давно предки современных москвичей платили дань предкам современных жителей Татарстана. После того как Русь отбилась от ослабевшей Золотой Орды, потребовалось каких-то 72 года, чтобы Казань вошла в состав Московского царства. Захватил город Иван Грозный. Теперь Казань — столица Республики Татарстан, место с особыми традициями, с особой историей. Здесь уживаются мусульмане-татары и православные русские. Первых — 48 процентов, вторых — 46. Основная религия — ислам. Но что тянет сюда москвичей, где русские в абсолютном большинстве — 87 процентов?

Во всей республике Татарстан живёт четыре миллиона человек. Столица, Казань, обеспечивает спокойствие, которое недоступно жителям огромных городских агломераций. И тут есть чем заняться. В Казани есть Кремль, Музей чак-чака и Туган Авылым, который погружает нас в атмосферу татарской деревни. Елабуга старше Москвы на 140 лет, тут скончалась поэтесса Марина Цветаева. В Алабуге — особая экономическая зона, а значит, рабочие места. В Набережных Челнах — заповедник. Жить в Татарстане — это привилегия.

Волгоград

Раньше Волгоград назывался Сталинградом. Тут была Сталинградская битва во времена ВОВ. А теперь это популярный город для новой жизни у москвичей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Dimitrov

Волгоград 3 сентября 2025 года на день переименовали в Сталинград в честь окончательного завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. Это город воинской славы России. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го и стала переломным моментом в войне. СССР стал уверенно побеждать. Спустя 83 года Волгоград — город-миллионник. В январе 2025 года температура в нём достигала +8 °C. Отличный вариант, чтобы поехать за теплом, а параллельно поглядеть на скульптуру «Родина-мать зовёт!» и посетить местные музеи.

Калининградская область

Калининградская область — анклав Российской Федерации на территории Центральной Европы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gvozdovskaya Anna

Калининградская область — самая западная часть русской Европы. Это небольшой анклав, который делит границы с Литвой и Польшей. Главный город — Калининград, до 1946 года носил имя Кёнигсберг, «Город короля». В Советском Союзе Михаил Калинин действительно был кем-то вроде короля — председателем Президиума Верховного Совета СССР. В Калининграде много красивой архитектуры, весёлых развлечений, оттуда можно работать удалённо, например, в Москве, но имейте в виду, что в Центральной Европе всё начинается на час раньше. Из развлечений в городе есть Форт № 7 и Великое посольство, а также множество других музеев, баров и клубов. Особый интерес представляет Светлогорск и окрестности — там есть разрешённая зона для казино. А Куршская коса может порадовать вас Танцующим лесом.

Нижний Новгород

Нижний Новгород — новый любимец москвичей. Это прекрасный русский город с богатой историей и канаткой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gubin Yury

Нижний Новгород — это древний город, сейчас в нём живёт около миллиона человек. Там находится Кремль, множество музеев и канатная дорога через Волгу, она очень зрелищная. Именно в Нижнем Новгороде, под стенами Кремля, Минин и Пожарский организовали народное ополчение, чтобы прогнать поляков с территории Руси. А ещё там есть музей «Паровозы России». Большая Покровская улица — местный Арбат — показывает неформальную жизнь города.

Хабаровск

Хабаровск находится уже ближе к Аляске. Чем он привлекает москвичей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Город Хабаровск является центром Хабаровского края. Он назван в честь Ерофея Хабарова, казачьего атамана из Великого Устюга. Он был одним из важнейших русских первопроходцев XVII века, заселил реку Амур и Приамурье, дошёл до Маньчжурии. Хабаровск расположен именно на Амуре. Здесь особенно удобно тем, кто удалённо работает в ночную смену в Москве: в московские 22 часа хабаровчане только просыпаются, ведь там пять утра. В самом городе работу тоже можно легко найти: это важный портовый город. В Хабаровске живёт 615 600 человек. Из достопримечательностей — Краевой парк имени Муравьёва-Амурского, Хабаровский дендрарий, Музей имени Гродекова. Правда, не каждый москвич доедет до Хабаровска, путь на поезде занимает неделю. А в окрестностях города, по местным легендам, обитают особенно лютые клещи, подвергнувшиеся воздействию радиации на секретных военных базах.