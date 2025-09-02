День знаний обернулся испытанием: Более 15 детей упали в обморок на линейках в Подмосковье

В Московской области 16 детей упали в обморок во время школьных линеек 1 сентября. Такие данные приводит Mash. Госпитализация никому не понадобилась, медицинская помощь была оказана учащимся прямо на месте.

Предположительно, некоторые школьники теряли сознание из-за длинных выступлений приглашённых гостей, а кто-то почувствовал себя плохо уже в классе, где было душно из-за закрытых окон. Ученикам помогали прийти в себя сами педагоги и присутствовавшие родители. Двоим самым младшим из Пушкино и Дубны по 7 и 9 лет. Остальные — от 11 до 15 лет.