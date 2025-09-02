Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 15:31

День знаний обернулся испытанием: Более 15 детей упали в обморок на линейках в Подмосковье

Mash: В Подмосковье во время школьных линеек в обморок упали 16 детей

Обложка © РИА Новости / Виталий Тимкив

В Московской области 16 детей упали в обморок во время школьных линеек 1 сентября. Такие данные приводит Mash. Госпитализация никому не понадобилась, медицинская помощь была оказана учащимся прямо на месте.

Предположительно, некоторые школьники теряли сознание из-за длинных выступлений приглашённых гостей, а кто-то почувствовал себя плохо уже в классе, где было душно из-за закрытых окон. Ученикам помогали прийти в себя сами педагоги и присутствовавшие родители. Двоим самым младшим из Пушкино и Дубны по 7 и 9 лет. Остальные — от 11 до 15 лет.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала, как помочь ребёнку справиться с эмоциями от плохой оценки. По её словам, опыт получения двоек может быть полезен, поскольку помогает понять, как человек справляется с трудностями и неудачами. Поэтому, как утверждает психолог, отличникам приходится в жизни труднее, так как они не приобрели опыт преодоления сложностей.

Татьяна Миссуми
