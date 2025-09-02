Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 11:46

Не катастрофа! Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой

Психолог Таранова призвала заранее готовить школьника к получению плохой оценки

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Каждый школьник рано или поздно приносит домой плохую оценку. Однако неправильная реакция родителей в такой ситуации может привести к сильному стрессу у ребёнка, предупредила детский психолог Ирина Таранова. По её словам, опыт получения плохих оценок может быть полезен, поскольку помогает понять, как человек справляется с трудностями и неудачами.

Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой. Видео © Пятый канал

Родителям при этом важно объяснить наследнику, что одна плохая оценка — это не катастрофа. Подготовить ребёнка к возможным неудачам стоит заранее. Необходимо обсуждать сценарии и объяснять, что ошибаться нормально, в этом нет ничего страшного. Также можно ввести семейную традицию, например, превращать плохую оценку в шутку, чтобы показать ребёнку, что его обязательно поддержат близкие.

Если после получения двойки школьник плачет, важно помочь ему справиться с эмоциями. Каждый ребёнок уникален, и к нему нужен индивидуальный подход. Можно поделиться личным опытом получения плохой оценки или спросить у ребёнка, чем ещё его можно поддержать, рекомендовала собеседница Пятого канала.

Активируем мозг! Врачи выяснили, что завтракающие школьники лучше учатся
Активируем мозг! Врачи выяснили, что завтракающие школьники лучше учатся

Ранее психолог рассказала родителям школьников, как бороться со слезами и нежеланием делать «домашку». Кроме того, школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar