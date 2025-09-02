Не катастрофа! Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой
Психолог Таранова призвала заранее готовить школьника к получению плохой оценки
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Каждый школьник рано или поздно приносит домой плохую оценку. Однако неправильная реакция родителей в такой ситуации может привести к сильному стрессу у ребёнка, предупредила детский психолог Ирина Таранова. По её словам, опыт получения плохих оценок может быть полезен, поскольку помогает понять, как человек справляется с трудностями и неудачами.
Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой. Видео © Пятый канал
Родителям при этом важно объяснить наследнику, что одна плохая оценка — это не катастрофа. Подготовить ребёнка к возможным неудачам стоит заранее. Необходимо обсуждать сценарии и объяснять, что ошибаться нормально, в этом нет ничего страшного. Также можно ввести семейную традицию, например, превращать плохую оценку в шутку, чтобы показать ребёнку, что его обязательно поддержат близкие.
Если после получения двойки школьник плачет, важно помочь ему справиться с эмоциями. Каждый ребёнок уникален, и к нему нужен индивидуальный подход. Можно поделиться личным опытом получения плохой оценки или спросить у ребёнка, чем ещё его можно поддержать, рекомендовала собеседница Пятого канала.
