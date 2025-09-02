Не катастрофа! Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой

Каждый школьник рано или поздно приносит домой плохую оценку. Однако неправильная реакция родителей в такой ситуации может привести к сильному стрессу у ребёнка, предупредила детский психолог Ирина Таранова. По её словам, опыт получения плохих оценок может быть полезен, поскольку помогает понять, как человек справляется с трудностями и неудачами.

Родителям объяснили, как помочь ребёнку справиться с плохой оценкой. Видео © Пятый канал

Родителям при этом важно объяснить наследнику, что одна плохая оценка — это не катастрофа. Подготовить ребёнка к возможным неудачам стоит заранее. Необходимо обсуждать сценарии и объяснять, что ошибаться нормально, в этом нет ничего страшного. Также можно ввести семейную традицию, например, превращать плохую оценку в шутку, чтобы показать ребёнку, что его обязательно поддержат близкие.