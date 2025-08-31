Активируем мозг! Врачи выяснили, что завтракающие школьники лучше учатся
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Дети, которые завтракают, показывают лучшие результаты в учёбе, лучше сосредотачиваются и реже подвержены перепадам настроения. Качественный приём пищи является залогом того, что школьник будет реже перекусывать вредными продуктами в течение дня, рассказала врач-педиатр, нутрициолог Мария Куликова.
Она рекомендовала выбирать завтрак, исходя из предпочтений ребёнка. Для учеников начальных классов подойдут каша с фруктами, гранола, омлет с овощами или горячий бутерброд с салатом. А старшеклассникам лучше предлагать более сытные блюда, например, яичницу с цельнозерновым хлебом и авокадо или смузи с протеиновым порошком.
Также эксперт посоветовала составить список возможных вариантов завтраков, чтобы на его основе планировать меню на неделю. При этом другие приёмы пищи тоже должны быть сбалансированными, полезными и вкусными. К слову, школьники не обязательно должны питаться каждые четыре часа, важно учитывать индивидуальные потребности детей, их уровень активности и предпочтения в еде.
Некоторые дети нуждаются в более частых приёмах пищи, а другим подойдут более редкие. Однако многие школьники предпочитают покупать шоколадки, чипсы или пирожки, которые не всегда полезны. После них зачастую довольно скоро хочется есть снова.
«Альтернативой могут стать здоровые перекусы, которые ребёнок может принести из дома в ланч-боксе. В нём должна быть еда на пару перекусов: фрукты, орехи, кисломолочные продукты, которые легко усваиваются, содержат необходимые витамины и минералы и помогают контролировать голод без перегрузки организма», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».
