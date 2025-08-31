Активируем мозг! Врачи выяснили, что завтракающие школьники лучше учатся

Дети, которые завтракают, показывают лучшие результаты в учёбе, лучше сосредотачиваются и реже подвержены перепадам настроения. Качественный приём пищи является залогом того, что школьник будет реже перекусывать вредными продуктами в течение дня, рассказала врач-педиатр, нутрициолог Мария Куликова.

Она рекомендовала выбирать завтрак, исходя из предпочтений ребёнка. Для учеников начальных классов подойдут каша с фруктами, гранола, омлет с овощами или горячий бутерброд с салатом. А старшеклассникам лучше предлагать более сытные блюда, например, яичницу с цельнозерновым хлебом и авокадо или смузи с протеиновым порошком.

Также эксперт посоветовала составить список возможных вариантов завтраков, чтобы на его основе планировать меню на неделю. При этом другие приёмы пищи тоже должны быть сбалансированными, полезными и вкусными. К слову, школьники не обязательно должны питаться каждые четыре часа, важно учитывать индивидуальные потребности детей, их уровень активности и предпочтения в еде.

Некоторые дети нуждаются в более частых приёмах пищи, а другим подойдут более редкие. Однако многие школьники предпочитают покупать шоколадки, чипсы или пирожки, которые не всегда полезны. После них зачастую довольно скоро хочется есть снова.