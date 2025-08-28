Стресс и негатив: Нутрициолог объяснила, кому может навредить периодическое голодание

Популярные практики краткосрочного голодания и «разгрузочных дней» могут нести в себе ряд скрытых рисков для физического и психического здоровья. О ключевых опасностях подобных диет рассказала врач-терапевт и нутрициолог Ольга Корхова Здоровью Mail.

Специалист отметила, что научные данные не подтверждают существенных положительных изменений в метаболизме в результате кратковременного отказа от пищи. Особое внимание эксперт уделила влиянию ограничений в еде на психическое состояние. По её словам, голодание способно провоцировать стресс и негативные эмоции, а также повышать уровень тревожности, что в отдельных случаях может даже к развитию расстройств пищевого поведения.

Ещё одним серьезным риском Корхова назвала последующее переедание после однодневного голодания. Практикующие часто компенсируют пропущенные приёмы пищи чрезмерным потреблением калорий, что сводит на нет все потенциальные преимущества метода.

Регулярное голодание может привести и к дефициту витаминов и минералов в организме, поскольку резкое ограничение калорийности неминуемо снижает общее потребление питательных веществ. Врач подчеркнула, что реакция на такой тип питания строго индивидуальна. У части людей могут наблюдаться такие негативные последствия, как головные боли, постоянная усталость и снижение продуктивности.