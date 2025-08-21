«Желудок не бездонный»: Россиянам объяснили, как подобрать правильный размер порции
Независимо от вида диеты необходимо учитывать размеры порций, потому что слишком большие способствуют растяжению желудка, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, из-за недуга усиливается выработка гормона голода и становится сложнее насыщать организм.
«Мы можем съесть тазик салата, а можем орехи. Вроде бы, всё полезно, но калорийность в разы отличается. Например, мясо и зелень сравнивать никак нельзя. К тому же, нужно помнить, что наш желудок не бездонный, мы можем его растянуть любой едой», — отметила эксперт.
Чтобы контролировать порции не только с точки зрения калорийности и содержания полезных микроэлементов, но и по размеру, собеседница «Радио 1» призвала использовать правило ладони. По её словам, зачастую человеку достаточно порции мяса, рыбы или курицы, которая помещается в ладонь.
