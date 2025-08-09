Россиянам рассказали, как обычная мята может влиять на «мужскую силу»

Перечная мята содержит витамины, минеральные вещества, аминокислоты и натуральный антисептик. Россияне ценят эту траву за яркий ментоловый аромат и успокаивающее действие, поэтому выращивают её на дачных участках и даже в квартире на подоконнике. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По его словам, растение обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим эффектом, способствует улучшению кровообращения и кровоснабжения тканей. Также мята может подавать голод благодаря содержанию ментола, который стимулирует высвобождение эндорфинов.