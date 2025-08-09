Встреча Путина и Трампа
9 августа, 13:54

Россиянам рассказали, как обычная мята может влиять на «мужскую силу»

Эксперт Суслянок: Мята может спровоцировать снижение половой активности у мужчин

Чай с мятой. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Перечная мята содержит витамины, минеральные вещества, аминокислоты и натуральный антисептик. Россияне ценят эту траву за яркий ментоловый аромат и успокаивающее действие, поэтому выращивают её на дачных участках и даже в квартире на подоконнике. Об этом рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По его словам, растение обладает противовоспалительным, желчегонным и успокаивающим эффектом, способствует улучшению кровообращения и кровоснабжения тканей. Также мята может подавать голод благодаря содержанию ментола, который стимулирует высвобождение эндорфинов.

Однако у травы есть серьёзные противопоказания: её нельзя употреблять людям с пониженным давлением и варикозом. Кроме того, она может навредить тем, кто управляет автомобилем. А ещё регулярное употребление мяты мужчинами может привести к снижению половой активности, поскольку растение влияет на гормональный баланс, уменьшая выработку тестостерона и снижая половое влечение, отметил собеседник «Газеты.ru».

Ранее эксперт рассказала о главной опасности льда из магазина. Кроме того, врач назвала плохой идеей утоление жажды в жару энергетиками, кофе и газировкой. А ещё в Роскачестве назвали главные правила летнего рациона.

