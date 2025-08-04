Ищем альтернативу: Врач назвала плохой идеей утоление жажды в жару энергетиками, кофе и газировкой

Кофе или энергетик могут оказаться не лучшим выбором для утоления жажды в жаркую погоду. Напитки с высоким содержанием кофеина только усиливают обезвоживание организма. Об этом в комментарии для Life.ru предупредила терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Кириченко.

Исследования показывают, что кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20-25%. Эксперт советует полностью исключить энергетики при температуре выше +30°C. Заменить их стоит на воду с лимоном или травяной чай.

В сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости. При температуре воздуха выше +30°C организм и так теряет много жидкости через потоотделение. Стимуляция диуреза дополнительно увеличивает потери воды. Кофеин также сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление, затрудняя терморегуляцию. Алина Кириченко Терапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Сладкие газированные напитки содержат 5-10 чайных ложек сахара на банку. Высокая концентрация сахара создаёт гипертонический раствор, требующий дополнительной воды для разбавления и усвоения, отметила врач. Когда такой напиток попадает в ЖКТ, организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему. Это активирует центр жажды, и человек чувствует потребность выпить ещё больше.

Как отмечает Кириченко, газированные напитки содержат фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки. При высокой температуре воздуха почки и без того работают с повышенной нагрузкой, стараясь сохранить воду в организме. Газировка с кофеином и сахаром создаёт дополнительное давление на выделительную систему, повышая риск образования камней в почках.

К здоровым альтернативам газировке врач относит холодный зелёный чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным добавлением сахара.

«В жару правильно подобранные напитки — это не только комфорт, но также профилактика теплового удара и сохранение здоровья», — заключила специалист.