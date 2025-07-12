Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 00:31

Невидимая угроза: Эксперт рассказала о главной опасности льда из магазина

Эксперт Абдуллаева: Магазинный лёд тает быстрее, способствуя развитию микробов

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 4.1

В летнее время многие люди добавляют в блюда и напитки лёд, чтобы охладить их и придать необычный вкус, однако это может быть опасно. Об этом Life.ru рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Лёд добавляют в лимонады, коктейли и чай, чтобы сделать их более прохладными. Овощные и фруктовые смузи также часто охлаждают с помощью колотого льда, который пробивают блендером вместе с ингредиентами. Ещё одна область применения — заморозка продуктов. Например, кубики льда с ягодами, лимоном или мятой добавляют в напитки для придания вкуса. Кроме того, лёд используют для приготовления холодных супов (например, окрошки) или в качестве основы для блюд.

«Однако перед людьми встаёт вопрос: а где взять лёд, чтобы питание было безопасным? Варианта два — или сделать его самому или купить в магазине», — поделилась специалист.

У домашнего льда есть ряд преимуществ перед магазинным: человек замораживает фильтрованную или очищенную воду и выбирает форму, которая удобна именно ему. Магазинный лёд тает быстрее: в нём содержится больше воздушных пузырьков и минералов, ускоряющих таяние. Он может растаять даже при перевозке, что способствует развитию микроорганизмов.

Асият Абдуллаева

Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

У домашнего льда есть ряд преимуществ перед магазинным: человек замораживает фильтрованную или очищенную воду и выбирает форму, которая удобна именно ему. Магазинный лёд тает быстрее: в нём содержится больше воздушных пузырьков и минералов, ускоряющих таяние. Он может растаять даже при перевозке, что способствует развитию микроорганизмов.
У домашнего льда есть ряд преимуществ перед магазинным: человек замораживает фильтрованную или очищенную воду и выбирает форму, которая удобна именно ему. Магазинный лёд тает быстрее: в нём содержится больше воздушных пузырьков и минералов, ускоряющих таяние. Он может растаять даже при перевозке, что способствует развитию микроорганизмов.

Потребители отмечают, что домашний лёд имеет более чистый вкус, так как в нём нет никаких дополнительных веществ или примесей. Эксперт советует готовить лёд дома — в чистых контейнерах и из чистой воды.

Не только вентиляторы: Врач назвал 7 рабочих способов, как охладиться в жару и не испортить здоровье
Не только вентиляторы: Врач назвал 7 рабочих способов, как охладиться в жару и не испортить здоровье

Ранее Life.ru узнал, что нельзя заказывать доставкой летом, чтобы не попасть в больницу. В «чёрный список» вошли готовые блюда без термической обработки. Опасность представляют и любимые многими кремовые десерты. В зоне риска оказались также продукты с коротким сроком годности, вроде йогуртов и свежих молочных продуктов, которые рискуют испортиться ещё до приезда курьера.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar