Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:36

«Удар для организма»: Россиян предупредили об опасности «полезного» мёда

Диетолог Соломатина: Злоупотребление мёдом опасно для сердца

Мёд. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мёд. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Многие россияне употребляют мёд в больших количествах, рассчитывая на его пользу. Однако это лакомство может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, по содержанию сахара мёд ничем не отличается от сахарного сиропа, поэтому его опасно есть людям с диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом.

Медовый Спас в 2025 году: Как отпраздновать первый из трёх летних Спасов и почему это праздник побед
Медовый Спас в 2025 году: Как отпраздновать первый из трёх летних Спасов и почему это праздник побед

Здоровым людям тоже не стоит не злоупотреблять мёдом, ограничив себя одной-двумя чайными ложками в день. Кандидат медицинских наук отметила, что чрезмерное потребление продукта вызывает частое выбрасывание инсулина поджелудочной железой, что может привести к развитию инсулинорезистентности и диабета. Особенно вредно сочетать мёд с хлебом и сладким чаем, поскольку такие комбинации становятся «ударом для организма».

Собеседница «Москвы 24» добавила, что в конечном итоге чрезмерное употребление мёда может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Если организм не сможет своевременно сжигать глюкозу, она начнёт циркулировать в крови и повреждать эндотелий сосудов. Кроме того, лакомство содержит много фруктозы, которая быстро метаболизируется в печени, а это может привести к ожирению.

Благодарность за урожай: В РПЦ рассказали, как встретить Медовый Спас и что необходимо освятить в церкви
Благодарность за урожай: В РПЦ рассказали, как встретить Медовый Спас и что необходимо освятить в церкви

Ранее россиянам объяснили, как определить настоящий мёд: 7 способов проверки помогут не попасться на уловки весенних продавцов. Кстати, половина мёда из магазинов провалила проверку Роскачества.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar