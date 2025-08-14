«Удар для организма»: Россиян предупредили об опасности «полезного» мёда

Многие россияне употребляют мёд в больших количествах, рассчитывая на его пользу. Однако это лакомство может способствовать развитию диабета и заболеваний сердца, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, по содержанию сахара мёд ничем не отличается от сахарного сиропа, поэтому его опасно есть людям с диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом.

Здоровым людям тоже не стоит не злоупотреблять мёдом, ограничив себя одной-двумя чайными ложками в день. Кандидат медицинских наук отметила, что чрезмерное потребление продукта вызывает частое выбрасывание инсулина поджелудочной железой, что может привести к развитию инсулинорезистентности и диабета. Особенно вредно сочетать мёд с хлебом и сладким чаем, поскольку такие комбинации становятся «ударом для организма».

Собеседница «Москвы 24» добавила, что в конечном итоге чрезмерное употребление мёда может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Если организм не сможет своевременно сжигать глюкозу, она начнёт циркулировать в крови и повреждать эндотелий сосудов. Кроме того, лакомство содержит много фруктозы, которая быстро метаболизируется в печени, а это может привести к ожирению.