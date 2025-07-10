Половина мёда из магазинов провалила проверку: кормили пчёл сахаром и разбавили сиропом

Половина исследованных специалистами Роскачества марок мёда оказалась с признаками фальсификации и нарушениями. Чаще других выявлялись добавление сахарных сиропов и неправильная маркировка, сообщили в пресс-службе организации.

Согласно заключению экспертов Роскачества, из 20 исследованных торговых марок мёда только половина соответствует обязательным требованиям безопасности и качества. Несмотря на то что в сравнении с 2024 годом рынок демонстрирует положительную динамику, масштаб фальсификаций этого продукта остаётся значительным.

Главная проблема — добавление сахарных сиропов. В пяти изученных образцах (бренды «Медовый край», «О’КЕЙ») зафиксировано нарушение критического показателя соотношения фруктозы и глюкозы, что указывает на разбавление продукта или подкормку пчёл сахаром. У мёда «Иванова Пасека», «О’КЕЙ» также выявлен заниженный уровень пролина — возможный маркер незрелого или поддельного мёда. Признак перегрева или фальсификации нашли у четырех торговых марок: «ВкусВилл», «Тимоша», «О’КЕЙ», «Маркет Перекрёсток». Помимо этого, у пяти брендов маркировка не соответствует фактическому сорту. Этим грешат «ВкусВилл», «Тимоша», «Маркет Перекрёсток», «Дедушкин улей» и «Медовый край».