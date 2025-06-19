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19 июня, 09:13

Превышение токсичного металла и кишечную палочку нашли в популярном козинаке и халве

SHOT Проверка: Нарушения выявлены в сладостях «Азовской кондитерской фабрики»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ irem01

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ irem01

Серьёзные нарушения выявлены в продукции «Азовской кондитерской фабрики», выяснила SHOT Проверка. Так, в халве с курагой обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение содержания тяжёлого металла кадмия.

Эксперты отмечают: грибки могут вызывать аллергию и нарушения микрофлоры, а регулярное потребление кадмия чревато повреждением почек, костной ткани и печени.

В начале июня санитарная служба Белоруссии признала эти продукты некачественными. На территорию республики временно запрещён ввоз халвы, рахат-лукума и козинаков из России. Чтобы вернуться на рынок, производителю придётся устранить все замечания и доказать безопасность продукции.

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А ранее стоматологи назвали самые вредные лакомства для маленьких сладкоежек. Между тем россияне потребляют в пять раз больше сахара и в два с половиной раза больше соли, чем предписывают рекомендации медиков. Такие показатели являются ужасающим повышением нормы.

Марина Фещенко
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