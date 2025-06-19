Превышение токсичного металла и кишечную палочку нашли в популярном козинаке и халве

Серьёзные нарушения выявлены в продукции «Азовской кондитерской фабрики», выяснила SHOT Проверка. Так, в халве с курагой обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение содержания тяжёлого металла кадмия.

Эксперты отмечают: грибки могут вызывать аллергию и нарушения микрофлоры, а регулярное потребление кадмия чревато повреждением почек, костной ткани и печени.