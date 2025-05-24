«Прилипают к зубам»: Стоматолог назвала самые вредные лакомства для маленьких сладкоежек

Не все сладости одинаково вредны: наибольшую угрозу для зубов ребёнка представляют те, что надолго прилипают к эмали — именно они создают идеальную среду для кариеса. Об этом предупредила стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина в разговоре с «Газетой.ru».

«Больше всего с этой точки зрения опасны липкие сладости, такие как леденцы, тянучки, карамель. Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса», — подчеркнула врач.

Дополнительный риск несёт молочный шоколад — в нём чаще всего больше сахара и вредных добавок.

Однако, как уточнила специалист, не все сладости одинаково вредны. Например, горький шоколад, натуральная пастила и мармелад могут быть безопасными при умеренном потреблении. Главное — соблюдать меру и сразу после десерта чистить зубы или хотя бы полоскать рот.

«Также немногие родители знают о существовании конфет с Ксилитом, который представляет из себя заменитель сахара, обладающий противомикробным действием. И такие сладости вполне могут заменить обычные конфеты», — добавила Шемякина.

Врач напомнила, что даже полезные сладости не стоит давать детям слишком часто. По рекомендациям ВОЗ, сладкое допустимо не чаще одного раза в неделю, но на практике хотя бы стоит ограничиться одним разом в день. И ни в коем случае не заменять ими полноценный приём пищи.