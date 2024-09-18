Источник бодрости и витаминов: Эксперт рассказала о лучшем перекусе для активных людей Эксперт Лялина: Козинаки содержат антиоксиданты и поддерживают работу мозга 18 сентября, 04:00 По словам эксперта, козинаки являются отличным источником энергии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Grechanyuk

18 сентября отмечается День козинаков и это отличный повод узнать больше об этом сладком и полезном лакомстве. Эти яркие батончики представляют собой смесь орехов, семян или риса, обжаренных и покрытых карамелью. Они не только вкусны, но и обладают рядом полезных свойств, которые делают их идеальными для перекуса, рассказала Life.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, козинаки являются отличным источником энергии. Благодаря высокому содержанию углеводов эти сладости могут заменить полноценный приём пищи при повышенных физических нагрузках или нехватке времени. Они также поддерживают работу мозга, что делает их хорошим вариантом для студентов и умственно активных людей.

Кроме того, козинаки из семечек — это богатый источник белка, полезных жиров и витаминов. Семена кунжута и подсолнечника богаты кальцием, а орехи содержат жирные кислоты, которые полезны при остеопорозе и переломах. Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, козинаки из семечек являются отличным перекусом, способствующим снятию усталости в мышцах. Тем не менее, они содержат много жиров, поэтому важно контролировать их потребление.

Ореховые козинаки менее калорийны и легче усваиваются. Они содержат клетчатку, что помогает поддерживать здоровое пищеварение. Благодаря богатому минеральному составу и мононенасыщенным жирным кислотам не дают лишнему холестерину присоединяться к стенкам сосудов, что служит профилактикой образования бляшек и тромбов. Содержат антиоксиданты (сезамин), которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме — препятствуют здоровым клеткам перерождаться в атипичные. Ирина Лялина и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Козинаки из воздушного риса не содержат глютен и имеют низкое содержание жира, что делает их хорошим выбором для людей с проблемами пищеварения. Тем не менее, из-за высокого содержания сахара (около 700 ккал на 100 г) рекомендуется не съедать более 40-50 г в день. Людям с избыточным весом, диабетом или кожными заболеваниями следует избегать козинаков.

Ранее диетолог предупредила о возможных негативных последствиях сочетания орехов с определёнными продуктами. По её словам, орехи, хоть и являются полезными для здоровья, могут вызвать проблемы с желудком и сердцем, если их сочетать с фастфудом, высококалорийными закусками или сильно солёными блюдами.

Авторы Андрей Горяничев