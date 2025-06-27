Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в 16 марках вареников

Эксперты Роскачества проверили 20 брендов вареников с картошкой на 437 различных показателей качества и безопасности. Результаты исследования были озвучены RT.

Аналитики изучили марки «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство», «Хозяин Алтая», «Сальников», «Давняя традиция», «Сытый папа», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты», «Ермолино» (на развес), «Цезарь», «Морозко», «Сибирская коллекция», «Агзамов Домашняя кухня», «Родной дом», «Мясницкий ряд» и другие.

Результаты показали, что ни один из товаров не соответствует строгим стандартам Роскачества и не может получить государственный «Знак качества». Продукция 13 марок соответствует обязательным требованиям, но у остальных были найдены различные нарушения.

Эксперты отметили, что вареники считаются полуфабрикатами, однако некоторые производители классифицируют их как «макаронные изделия с начинкой». Это ограничивает применение стандартов, которые действуют для полуфабрикатов, включая микробиологические показатели.

В 16 марках вареников была обнаружена кишечная палочка, но только в одном случае это считается нарушением. В остальных случаях наличие бактерий не соответствует строгим стандартам Роскачества, но не является нарушением обязательных требований из-за неправильной классификации.

В одном из брендов нашли следы пестицида пиримифос-метил, что не нарушает законодательство, но мешает получить «Знак качества». Кроме того, эксперты выразили недовольство по поводу запаха и вкуса продукции некоторых марок. Шесть фирм также не соответствовали стандарту Роскачества по количеству разваренных вареников, в некоторых случаях это количество достигало 100%.