Антисанитария и протухшие мидии: В Москве закрыли точку известной сети суши-баров

Один из ресторанов популярной сети «СушиСет» в Бутырском районе Москвы закрыт на 90 суток по решению контролирующих органов. Поводом стали многочисленные нарушения санитарных норм. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В холодильниках ресторана хранились испорченные мидии, а блюда готовили из рыбы, мяса и куриной грудки без какой-либо маркировки и информации о сроках годности. В заведении также использовали грязные гастроёмкости и инвентарь с плесенью.

Ресторан сети «СушиСет» в Москве закрыли из-за антисанитарии. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По итогам проверки «СушиСет» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».