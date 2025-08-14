Встреча Путина и Трампа
14 августа, 04:20

Благодарность за урожай: В РПЦ рассказали, как встретить Медовый Спас и что необходимо освятить в церкви

Священник Береговой: В Медовый Спас нужно посетить храм и исповедаться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stepanych

14 августа православные россияне отметят Медовый Спас – праздник, который по традиции связан с освящением свежесобранного мёда. Священник Владислав Береговой, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, поделился с Life.ru интересными фактами о значении этого праздника.

Владислав Береговой

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Медовый Спас – это народное название церковного праздника «Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня» или «Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице», который отмечается 14 августа. Медовым он называется потому, что по традиции в этот день освящаются мёд свежего сбора.
Медовый Спас – это народное название церковного праздника «Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня» или «Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице», который отмечается 14 августа. Медовым он называется потому, что по традиции в этот день освящаются мёд свежего сбора.

Священнослужитель подчеркнул, что название «Медовый Спас» связано с окончанием сбора мёда, когда пчеловоды приносят его в церковь для освящения. Именно в этот день православные вспоминают установление праздника в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, добавил Береговой. По словам священника, освящённый мёд служит символом благодарности Богу за его дары и призывом к будущим плодам.

«Освящение мёда или плодов нового урожая – это проявление благодарности Богу за Его любовь, которая стала съедобной, и испрашивание благословения на дальнейший урожай. Главное в любой церковный праздник – посетить храм, принять участие в богослужении, исповедоваться и причаститься», – заключил он, напоминая, что этот праздник также знаменует собой начало Успенского поста, время духовной подготовки к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Священник РПЦ Плохов объяснил, чем грозит кремация с точки зрения церкви

Ранее Life.ru писал, что священник возмутил соцсети, обвинив женщин в пьянстве мужей. По словам священнослужителя, жены недостаточно подчиняются своим супругам, из-за чего те начинают злоупотреблять алкоголем.

Екатерина Хмелева
