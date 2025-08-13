«Жена должна подчиняться»: Священник взорвал соцсети, обвинив женщин в пьянстве мужей

Громкий скандал разгорелся после того, как глава церковного отдела по борьбе с зависимостями Валерий Сосковец высказал крайне спорное мнение относительно причин мужского алкоголизма. В своём заявлении, которое мгновенно вызвало бурную реакцию в Сети, он возложил ответственность за пагубную привычку мужчин на их жён.

Митрополит РПЦ взорвал соцсети. Видео © Telegram/Священник Валерий Сосковец

Священник, возглавляющий Отдел по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии, утверждает, что многие мужчины начинают злоупотреблять спиртным уже в браке, хотя до женитьбы вели трезвый образ жизни. По его мнению, корень проблемы кроется в том, что современные женщины стремятся взять всю власть в свои руки, лишая супругов их «Богом данной» роли главы семьи.

Представитель Русской православной церкви рассказал, что прихожанки нередко обращаются к нему с жалобами на пьянство мужей. Священник считает, что основная причина такого поведения кроется в том, что женщины сами «отбирают у мужей» их естественное положение лидера.

Сосковец пояснил свою позицию, отметив, что когда он спрашивает женщин о том, кто главный в их семье, они зачастую признаются, что главенствуют именно они. По его словам, мужчина создан так, чтобы быть главой семейства, и если он лишён этой роли, то испытывает постоянный стресс. В условиях, когда женщина «командует парадом» и контролирует все аспекты жизни, мужчина, по утверждению священника, вынужден существовать «под наркозом» — то есть искать спасения в алкоголе. Чтобы избежать подобных ситуаций, Валерий Сосковец предложил радикальное решение для женщин: выходить замуж только за того человека, которому они готовы безоговорочно подчиняться.

Однако столь безапелляционное заявление быстро спровоцировало шквал возмущения в Интернете. Многие пользователи социальных сетей категорически не согласны с идеей «послушания» как основы брака, настаивая, что семейные отношения должны строиться на взаимном уважении, понимании и партнерстве.

«Ага, слушаться, потом она сама будет спиваться. В семье оба должны прислушиваться друг к другу, и понимание должно быть», — пишут пользователи.