В РПЦ разрешили бить детей, но при одном условии
Протоиерей Андрей Ткачёв разрешил бить детей, но только в полных семьях
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В определённых ситуациях телесные наказания в отношении детей являются «необходимыми и неизбежными». Однако по словам протоиерея РПЦ Андрея Ткачёва, это допустимо только в полных семьях, где ребёнок может видеть примеры как «милосердия, так и строгости».
«Если семья неполная — там вообще не работает ничего этого», — сказал священник на своём канале в RUTUBE.
Ткачёв считает, что отец должен демонстрировать силу и наказывать, в то время как мать может проявлять сострадание и защиту. В некоторых случаях поведение детей становится «слишком вызывающим» и остановить их можно только применением силы. Протоиерей утверждает, что в таких ситуациях телесные наказания становятся неизбежными из-за накопившихся противоречий.
«Но в целом, бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, и для этого нужна полная семья. То есть начнём с того, что для того, чтобы физические наказания были хотя бы иногда употребляемы более или менее правильно, нужна полная семья», — сказал Ткачёв.
Проводя аналогию с государственным устройством, он отметил, что страны отказались бы от исправительных учреждений и силовых структур, если бы это было возможно, но это привело бы к хаосу. По его мнению, необходим закон, который может предусматривать, в том числе, и физическое наказание.
Ранее священник Владислав Береговой заявил, что Церковь не поддерживает способ рождения детей с помощью ЭКО и суррогатного материнства. Он отметил, что такой метод на самом деле очень сложный и деликатный, особенно если отец семейства умер. На данный момент в РПЦ использование донорского генетического материала рассматривают как нарушение святости супружеских отношений.