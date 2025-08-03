В РПЦ разрешили бить детей, но при одном условии

В определённых ситуациях телесные наказания в отношении детей являются «необходимыми и неизбежными». Однако по словам протоиерея РПЦ Андрея Ткачёва, это допустимо только в полных семьях, где ребёнок может видеть примеры как «милосердия, так и строгости».

«Если семья неполная — там вообще не работает ничего этого», — сказал священник на своём канале в RUTUBE.

Ткачёв считает, что отец должен демонстрировать силу и наказывать, в то время как мать может проявлять сострадание и защиту. В некоторых случаях поведение детей становится «слишком вызывающим» и остановить их можно только применением силы. Протоиерей утверждает, что в таких ситуациях телесные наказания становятся неизбежными из-за накопившихся противоречий.

«Но в целом, бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, и для этого нужна полная семья. То есть начнём с того, что для того, чтобы физические наказания были хотя бы иногда употребляемы более или менее правильно, нужна полная семья», — сказал Ткачёв.

Проводя аналогию с государственным устройством, он отметил, что страны отказались бы от исправительных учреждений и силовых структур, если бы это было возможно, но это привело бы к хаосу. По его мнению, необходим закон, который может предусматривать, в том числе, и физическое наказание.