Печень под ударом: Россиян предупредили о вреде любимого лакомства

Частое употребление мороженого может создать проблемы для печени. Этот орган играет ключевую роль в переработке жиров и углеводов, и их избыток создаёт для него чрезмерную нагрузку. Об этом предупредила врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«От мороженого лучше отказаться, хотя это сложно. Но есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также увеличить количество полезных ненасыщенных жирных кислот», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Доктор также отметила, что важно выбирать мороженое, не содержащее вредных транc-изомеров, образующихся в процессе гидрогенизации жидких масел, которые иногда используются в производстве этого десерта. В качестве альтернативы эскимо или пломбиру можно рассмотреть фруктовый лёд, но при этом необходимо внимательно следить за содержанием сахара в его составе.

Дианова подчеркнула, что натуральное мороженое, изготовленное из молока, сливок и сливочного масла, содержит насыщенные жиры и трансжиры. Регулярное употребление такого мороженого может увеличить вероятность развития заболеваний печени, поэтому специалисты советуют употреблять его не чаще одного-двух раз в месяц.