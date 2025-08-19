Ожирение, гипертония, диабет: Диетолог составила полезный рацион для людей старше 50 лет
Диетолог Соломатина: После 50 лет нужно добавить в рацион морепродукты и овощи
Каждому человеку в возрасте от 50 лет обязательно необходимо корректировать рацион, потому что неправильное питание способствует обострению хронических заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги и сахарный диабет II типа, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
«Чтобы избежать такой опасной участи и исключить вероятность дебюта болезни, непременно нужно провести профилактику этих недугов. А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — отметила эксперта.
Для «омоложения» организма она рекомендовала включить в рацион морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты, крупы, макароны твёрдых сортов и хлеб со злаками. Кроме того, собеседница «Вечерней Москвы» подчеркнула важность употребления витаминных комплексов и ежедневного разбавления трапезы свежими фруктами, овощами и травами.
