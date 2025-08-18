Life.ru узнал, как подготовить иммунитет к осени и можно ли создать «летний запас» витаминов

Многие уверены: если летом наесться фруктов, ягод и овощей, витаминов хватит на весь год. Life.ru вместе с врачом-терапевтом консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мариной Мелешиной разобрался, какие вещества действительно можно «запасти», а какие требуют постоянного пополнения, а также как провести август с максимальной пользой для здоровья.

«Наш организм по-разному усваивает разные витамины. Одни действительно могут накапливаться «про запас», другие же требуют постоянного пополнения. Вот, например, витамин А (бета-каротин) способен сохраняться в организме на ближайшие 3–5 месяцев. Потребляя в пищу овощи красного и оранжевого цвета, мы пополняем его запасы», — рассказала эксперт.

Фолаты (витамин В9) накапливаются примерно на два месяца — это зелёные овощи, салаты. А вот витамин C не задерживается в организме, и его излишки выводятся, поэтому его запасы необходимо пополнять регулярно. Специалист подчёркивает, что водорастворимые витамины, такие как витамины группы B, также не могут быть накоплены «впрок», поскольку они выводятся из организма при избыточном поступлении. Жирорастворимые витамины A, D, E и K могут накапливаться на некоторое время.

Поэтому придерживаться сбалансированного рациона необходимо в течение всего года. Летом действительно стоит пользоваться его дарами и есть больше овощей, ягод и фруктов, но не стоит надеяться, что это обеспечит вас витаминами на весь год. Марина Мелешина Врач-терапевт консультативно-диагностического отделения НКЦ №1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Также собеседница Life.ru дала ряд советов, которые помогут провести последний месяц лета с максимальной эффективностью. Мелешина рекомендует придерживаться сбалансированного рациона и стремиться к максимальному разнообразию в питании. Имеет смысл сочетать овощи, фрукты и ягоды, увеличить потребление рыбы, яиц, грибов, а также добавить в рацион пробиотики или ферментированные продукты. Кроме того, рекомендуется соблюдать водный баланс и спать не менее 8 часов в сутки. Осенью темнеет раньше, а светлеет позже. Это повод, чтобы начать ложиться на час раньше своего прежнего расписания.

«Больше бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Также пора бы уже заняться профилактикой простудных заболеваний. Кстати, не бросайте ни в коем случае летние занятия спортом на улице при первых признаках непогоды, продолжайте тренировки», — советует врач.

В заключение эксперт подчёркивает важность поддержания хорошего настроения, которое является надёжным союзником иммунитета. Последний месяц лета — это не повод для грусти, а возможность наверстать упущенное и реализовать планы, отложенные на потом.