Россияне всё чаще выбирают витамины вместо БАДов

Российский рынок оздоровительных товаров переживает кардинальные изменения. Согласно свежим данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», в период с июня 2024 по июнь 2025 года россияне сделали однозначный выбор в пользу витаминов, значительно сократив потребление традиционных биологически активных добавок (БАД).

За этот год доля витаминов в общем объёме продаж взлетела на впечатляющие 7,3 процентных пункта, достигнув почти трети рынка — 29,3%. Тем временем популярность БАДов на основе растительных и животных компонентов ощутимо пошатнулась, потеряв 7,4 пункта и опустившись до 19,2%.

«Россияне резко изменили свои предпочтения: витамины стали абсолютным фаворитом, в то время как интерес к натуральным добавкам снижается. При этом покупатели все активнее переходят в онлайн», — говорится в сообщении ЦРПТ, которое приводит ТАСС.

Этот тренд не ослабел и во втором квартале 2025 года: витамины продолжили укреплять свои позиции, прибавив ещё 1,3 процентных пункта популярности по сравнению с первым кварталом, и уверенно удерживают первое место по спросу. Категория БАДов, напротив, продолжила свой спад, хоть и незначительный — на 0,8 пункта. Отдельно стоит отметить продукцию на основе различных масел, которая также показала нисходящую динамику: минус 1,6 пункта за год и минус 1,2 пункта за квартал.

Главная причина такого резкого сдвига, по мнению ЦРПТ, кроется в ценовой политике. За прошедший год цены на БАДы растительного и животного происхождения, а также на масла, взлетели наиболее значительно — на 23,7% и 9% (за квартал) соответственно. Параллельно с этим, средняя стоимость витаминов заметно снизилась — на 14,9% за год и на 5,6% за последние три месяца, сделав их гораздо доступнее для широкого круга потребителей.