Россияне всё чаще выбирают витамины вместо БАДов
Российский рынок оздоровительных товаров переживает кардинальные изменения. Согласно свежим данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», в период с июня 2024 по июнь 2025 года россияне сделали однозначный выбор в пользу витаминов, значительно сократив потребление традиционных биологически активных добавок (БАД).
За этот год доля витаминов в общем объёме продаж взлетела на впечатляющие 7,3 процентных пункта, достигнув почти трети рынка — 29,3%. Тем временем популярность БАДов на основе растительных и животных компонентов ощутимо пошатнулась, потеряв 7,4 пункта и опустившись до 19,2%.
«Россияне резко изменили свои предпочтения: витамины стали абсолютным фаворитом, в то время как интерес к натуральным добавкам снижается. При этом покупатели все активнее переходят в онлайн», — говорится в сообщении ЦРПТ, которое приводит ТАСС.
Этот тренд не ослабел и во втором квартале 2025 года: витамины продолжили укреплять свои позиции, прибавив ещё 1,3 процентных пункта популярности по сравнению с первым кварталом, и уверенно удерживают первое место по спросу. Категория БАДов, напротив, продолжила свой спад, хоть и незначительный — на 0,8 пункта. Отдельно стоит отметить продукцию на основе различных масел, которая также показала нисходящую динамику: минус 1,6 пункта за год и минус 1,2 пункта за квартал.
Главная причина такого резкого сдвига, по мнению ЦРПТ, кроется в ценовой политике. За прошедший год цены на БАДы растительного и животного происхождения, а также на масла, взлетели наиболее значительно — на 23,7% и 9% (за квартал) соответственно. Параллельно с этим, средняя стоимость витаминов заметно снизилась — на 14,9% за год и на 5,6% за последние три месяца, сделав их гораздо доступнее для широкого круга потребителей.
Изменилась и динамика производства. Доля экспорта российских БАД уменьшилась на 4,3 процентных пункта, составив всего 4,1% от общего объёма. При этом, несмотря на сокращение внутреннего производства во втором квартале на 5% (до 169,7 миллиона упаковок), общий объём предложения на рынке не пострадал благодаря значительному росту импорта — на 13,4%. В годовом выражении российское производство БАД выросло лишь на скромные 0,3%, тогда как импорт увеличился на 6,3%, что привело к общему росту предложения на рынке на 1,4%, достигнув 208,5 миллиона упаковок. Лидирующие позиции по производству БАД в стране по-прежнему удерживает Центральный федеральный округ, на который приходится 42,7% всей продукции.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года в сфере государственных закупок лекарственных средств начнёт действовать правило «второй лишний». Согласно ему, если в конкурсе участвует хотя бы один препарат, произведённый полностью на территории России, то все иностранные аналоги автоматически исключаются из участия в тендере. Цель нововведения – стимулирование развития внутреннего производства, однако оно вызывает обеспокоенность по поводу возможного ограничения доступности лекарственных препаратов и увеличения расходов.