Яд в банке: Врач предупредил о смертельной опасности несертифицированных БАДов

В России наблюдается тревожная тенденция: случаи поражения печени и почек из-за употребления биологически активных добавок становятся всё более частыми. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предупредил о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть при неправильном использовании этих препаратов.

По словам врача, БАДы, представляющие собой смеси натуральных и синтетических веществ, предназначены для обогащения рациона полезными микроэлементами и витаминами. Однако не все добавки безопасны. Важно помнить, что они имеют различное происхождение. Использовать следует только те, которые зарегистрированы в России, подчеркнул Осипов.

Эксперт отметил, что несертифицированные добавки могут содержать токсичные вещества и даже психотропные компоненты, что увеличивает риск развития серьёзных заболеваний, включая онкологические процессы. Особенно настораживает тот факт, что большинство таких БАДов поступает из-за границы.

«Превышение дозировки или употребление несертифицированных БАДов может привести к острому повреждению печени и почек», – добавил Осипов.

Врач призвал россиян быть осторожными и следовать рекомендациям по дозировке, указанным на упаковках.