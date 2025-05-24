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24 мая, 05:24

Яд в банке: Врач предупредил о смертельной опасности несертифицированных БАДов

Врач Осипов: Приём БАДов может вызывать поражение печени и почек

БАДы могут быть опасны для здоровья. Обложка © unsplash.com / Kristīne Kozaka

БАДы могут быть опасны для здоровья. Обложка © unsplash.com / Kristīne Kozaka

В России наблюдается тревожная тенденция: случаи поражения печени и почек из-за употребления биологически активных добавок становятся всё более частыми. Главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предупредил о серьёзных последствиях, которые могут возникнуть при неправильном использовании этих препаратов.

По словам врача, БАДы, представляющие собой смеси натуральных и синтетических веществ, предназначены для обогащения рациона полезными микроэлементами и витаминами. Однако не все добавки безопасны. Важно помнить, что они имеют различное происхождение. Использовать следует только те, которые зарегистрированы в России, подчеркнул Осипов.

Эксперт отметил, что несертифицированные добавки могут содержать токсичные вещества и даже психотропные компоненты, что увеличивает риск развития серьёзных заболеваний, включая онкологические процессы. Особенно настораживает тот факт, что большинство таких БАДов поступает из-за границы.

«Превышение дозировки или употребление несертифицированных БАДов может привести к острому повреждению печени и почек», – добавил Осипов.

Врач призвал россиян быть осторожными и следовать рекомендациям по дозировке, указанным на упаковках.

Нутрициолог рассказал, как отличить качественный БАД от пустышки
Нутрициолог рассказал, как отличить качественный БАД от пустышки

Ранее россиян предупредили об опасности БАДов для похудения. По словам врачей, при бесконтрольном приёме такие добавки разрушают организм и приводят к инфарктам и инсультам даже у молодых людей.

Юния Ларсон
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