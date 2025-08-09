Встреча Путина и Трампа
Улучшаем микрофлору кишечника: Врач рассказала Life.ru о пользе молодого картофеля

Врач Кашух: Молодой картофель богат минералами и клетчаткой

Молодой картофель богат минералами и клетчаткой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

Молодой картофель — один из сезонных источников витаминов, минералов и клетчатки. Как рассказала в беседе с Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, этот овощ является ценным источником витаминов группы В, необходимых для кроветворения и нормальной работы нервной системы, а также содержит калий и магний, важные для сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание врач уделила содержанию в молодом картофеле пищевых волокон, включая клетчатку, и крахмала, который после термической обработки превращается в резистентный — вещество, не перевариваемое в кишечнике, но служащее питательной средой для полезной микрофлоры.

Для того чтобы молодой картофель принёс максимум пользы, его нужно покупать в сезон — примерно с конца весны до середины лета. При покупке следует обратить внимание на внешний вид — выбирать клубни небольшого размера, с тонкой, гладкой и неповреждённой кожурой без зеленоватых пятен. Клубни должны быть достаточно твёрдыми на ощупь, с характерным свежим ароматом.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Кашух отметила, что наиболее полезными способами приготовления молодого картофеля являются варка в мундире или запекание в духовке, позволяющие максимально сохранить питательные вещества. Жарка на сковороде, по мнению специалиста, не самый оптимальный вариант, хотя иногда можно позволить себе это блюдо. Также гастроэнтеролог упомянула о возможности тушения картофеля в сметане или приготовления на пару.

Особое внимание врач уделила картофельной кожуре, которая содержит значительное количество клетчатки. Её не только можно, но и нужно употреблять в пищу, предварительно тщательно вымыв клубни щеткой для удаления загрязнений. Однако при слишком толстой или повреждённой кожуре её всё же рекомендуется очищать.

«В день рекомендуется употреблять не более 200–300 г молодого картофеля. С осторожностью овощ следует включать в рацион людям с сахарным диабетом (в картофеле много углеводов), а также тем, у кого аллергия на белок картофеля», — заключила специалист.

Ранее Life.ru узнал, что стоимость картофеля в российских торговых сетях увеличилась на 11,1% за год. В настоящее время 1 кг картофеля обойдётся российским покупателям в среднем в 80,2 рубля.

Екатерина Кашух
