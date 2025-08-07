Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:35

В России подорожал картофель

В России 1 кг картофеля обойдётся покупателям в среднем в 80,2 рубля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Val_R

Стоимость картофеля в российских торговых сетях увеличилась на 11,1% за год. В настоящее время 1 кг картофеля обойдётся российским покупателям в среднем в 80,2 рубля, говорится в исследовании сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».

При этом за последний месяц цены на картофель снизились на 15,8%, и, по прогнозам сервиса, уменьшение продолжится благодаря поступлению нового урожая. Исследование подчёркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в магазинах можно найти как более дешёвые, так и дорогие предложения.

Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в магазинах в августе
Ранее Life.ru рассказывал, что за последний год цены на арбузы в России выросли в среднем на 4,5%, достигнув 93 рублей за килограмм в сетевых магазинах. При этом стоимость дынь уменьшилась на 15,1%. Сейчас она составляет в среднем 125 рублей за килограмм.

