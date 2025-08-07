В России подорожал картофель

Стоимость картофеля в российских торговых сетях увеличилась на 11,1% за год. В настоящее время 1 кг картофеля обойдётся российским покупателям в среднем в 80,2 рубля, говорится в исследовании сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».

При этом за последний месяц цены на картофель снизились на 15,8%, и, по прогнозам сервиса, уменьшение продолжится благодаря поступлению нового урожая. Исследование подчёркивает, что указанные цифры отражают среднюю стоимость, и в магазинах можно найти как более дешёвые, так и дорогие предложения.