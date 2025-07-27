Цены снизятся: Россиянам подсказали, где и когда можно купить самые дешёвые арбузы и дыни

За последний год цены на арбузы в России выросли в среднем на 4,5%, достигнув 93 рублей за килограмм в сетевых магазинах. В то же время, стоимость дынь снизилась на 15,1% и сейчас составляет в среднем 125 рублей за килограмм. Речь идёт именно о средних показателях. В продаже можно найти как дешёвые, так и более дорогие бахчевые культуры.