Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 13:51

Цены снизятся: Россиянам подсказали, где и когда можно купить самые дешёвые арбузы и дыни

РИАМО: В первой половине августа арбузы и дыни могут подешеветь на 3-6%

Арбузы и дыни. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Арбузы и дыни. Обложка © Шедеврум / Life.ru

За последний год цены на арбузы в России выросли в среднем на 4,5%, достигнув 93 рублей за килограмм в сетевых магазинах. В то же время, стоимость дынь снизилась на 15,1% и сейчас составляет в среднем 125 рублей за килограмм. Речь идёт именно о средних показателях. В продаже можно найти как дешёвые, так и более дорогие бахчевые культуры.

Основными факторами, влияющими на формирование их цен, являются сезонный пик урожая, в частности, массовый сбор в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, а также дорожающая логистика и традиционный рост спроса в августе–сентябре. Тем не менее в первой половине августа арбузы и дыни могут подешеветь на 3-6%, сообщает РИАМО. А купить плоды по наиболее низким ценам можно будет в южных регионах России.

Арбузы в лидерах: Life.ru назвал топ-10 продуктов, которыми россияне чаще всего травятся в жару
Арбузы в лидерах: Life.ru назвал топ-10 продуктов, которыми россияне чаще всего травятся в жару

Ранее россиянам рассказали, насколько подорожали арбузы в 2025 году. К слову, важно помнить, что арбузы становятся опасными в жару.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar