Цены снизятся: Россиянам подсказали, где и когда можно купить самые дешёвые арбузы и дыни
РИАМО: В первой половине августа арбузы и дыни могут подешеветь на 3-6%
Арбузы и дыни. Обложка © Шедеврум / Life.ru
За последний год цены на арбузы в России выросли в среднем на 4,5%, достигнув 93 рублей за килограмм в сетевых магазинах. В то же время, стоимость дынь снизилась на 15,1% и сейчас составляет в среднем 125 рублей за килограмм. Речь идёт именно о средних показателях. В продаже можно найти как дешёвые, так и более дорогие бахчевые культуры.
Основными факторами, влияющими на формирование их цен, являются сезонный пик урожая, в частности, массовый сбор в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, а также дорожающая логистика и традиционный рост спроса в августе–сентябре. Тем не менее в первой половине августа арбузы и дыни могут подешеветь на 3-6%, сообщает РИАМО. А купить плоды по наиболее низким ценам можно будет в южных регионах России.
Ранее россиянам рассказали, насколько подорожали арбузы в 2025 году. К слову, важно помнить, что арбузы становятся опасными в жару.