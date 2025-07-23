Стало известно, насколько подорожали арбузы в 2025 году
Постньюс: Средняя стоимость 1 килограмма арбузов составляет 93 рублей
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Цены на арбузы в России за год возросли на 4,5%. Как сообщает «Постньюс», стоимость за один килограмм плода теперь достигает 93 рубля.
По данным исследования, который провёл сервис мониторинга и анализа цен на продукты «Ценозавр», арбузы по сравнению с июлем 2024 года подорожали. Тем не менее с дынями ситуация обстоит иначе. Они подешевели на 15,1%. Таким образом средняя стоимость за один килограмм составляет около 125 рублей.
Ранее «Ценозавр» выяснил, что в России за год резко подорожали готовые блюда из магазинов — на 32,8%. В частности, на салаты — их стоимость увеличилась на 32,4% до 178,6 рубля для порций в 170-230 граммов. В 2024 году средняя цена составляла 134,9 рубля.