Стало известно, насколько подорожали арбузы в 2025 году

Цены на арбузы в России за год возросли на 4,5%. Как сообщает «Постньюс», стоимость за один килограмм плода теперь достигает 93 рубля.

По данным исследования, который провёл сервис мониторинга и анализа цен на продукты «Ценозавр», арбузы по сравнению с июлем 2024 года подорожали. Тем не менее с дынями ситуация обстоит иначе. Они подешевели на 15,1%. Таким образом средняя стоимость за один килограмм составляет около 125 рублей.