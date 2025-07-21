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Регион
21 июля, 15:32

ФАС «возбудилась» из-за воды по 500 рублей в аэропортах столицы

ФАС поручила усилить контроль за ценами на воду и продукты в аэропортах Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nito

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nito

Федеральная антимонопольная служба России распорядилась усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты питания в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В связи с жалобами на резкий рост стоимости товаров, особенно в столичных авиаузлах, Московскому и областному управлениям поручено провести проверку и усилить мониторинг.

«ФАС напоминает: необоснованное повышение цен в аэропортах недопустимо», — заявили в ФАС.

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На фоне задержек десятков рейсов в московских аэропортах из-за угроз беспилотников пассажиры массово жалуются на завышенные цены на воду и продукты. Люди часами ожидают вылета без возможности выйти из терминалов, а бутылка обычной питьевой воды нередко стоит в два-три раза дороже, чем в городе. Возмущённые пассажиры публикуют фото с ценниками и требуют от властей вмешаться в ситуацию.

Марина Фещенко
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