ФАС «возбудилась» из-за воды по 500 рублей в аэропортах столицы

Федеральная антимонопольная служба России распорядилась усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты питания в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В связи с жалобами на резкий рост стоимости товаров, особенно в столичных авиаузлах, Московскому и областному управлениям поручено провести проверку и усилить мониторинг.

На фоне задержек десятков рейсов в московских аэропортах из-за угроз беспилотников пассажиры массово жалуются на завышенные цены на воду и продукты. Люди часами ожидают вылета без возможности выйти из терминалов, а бутылка обычной питьевой воды нередко стоит в два-три раза дороже, чем в городе. Возмущённые пассажиры публикуют фото с ценниками и требуют от властей вмешаться в ситуацию.