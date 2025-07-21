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21 июля, 06:15

Аэропорт Внуково начал отправлять задержанные самолёты после 12-часового коллапса

Внуково занимается восстановлением штатной работы после 12-часовых ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Московский аэропорт Внуково занимается восстановлением штатного режима работы после более чем 12 часов ограничений на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

«Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — призывали там пассажиров.

В воздушной гавани Москвы пояснили, что обо всех изменениях в расписании также пассажиров должны информировать авиакомпании.

Все московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме
Все московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Силы ПВО этой ночью сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. На время отражения атаки небо над аэропортами было закрыто. А утром на столицу и область обрушился тропический ливень, превративший дороги в реки.

Андрей Бражников
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