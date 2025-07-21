Аэропорт Внуково начал отправлять задержанные самолёты после 12-часового коллапса

Московский аэропорт Внуково занимается восстановлением штатного режима работы после более чем 12 часов ограничений на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

«Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — призывали там пассажиров.