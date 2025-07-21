Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 01:14

Все московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Аэропорт Домодедово. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Росавиация сообщила о полном снятии временных ограничений в четырёх основных аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов»,написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

В ночь на 21 июля враг активно пытается атаковать столицу РФ с помощью беспилотников. Всего за ночные часы в Московском регионе уничтожили 11 дронов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar