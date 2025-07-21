Все московские аэропорты возобновили работу в штатном режиме

Росавиация сообщила о полном снятии временных ограничений в четырёх основных аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

В ночь на 21 июля враг активно пытается атаковать столицу РФ с помощью беспилотников. Всего за ночные часы в Московском регионе уничтожили 11 дронов.