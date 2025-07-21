Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 00:07

На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник, общее число выросло до 11

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, направляющийся на Москву. Об этом сообщил градональчик столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,написал он в соцсетях.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

С учётом этих сбитых дронов общее число уничтоженных БПЛА в Московском регионе за последние часы выросло до 11. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar