В Московском регионе сбили уже десять украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, летевших на Москву
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Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
По словам градоначальника, очередные три дрона были сбиты ПВО Министерства обороны страны. На местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
С учётом этих сбитых летательных аппаратов общее число уничтоженных беспилотников в Московском регионе за последние часы выросло до 10. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.