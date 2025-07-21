В Московском регионе сбили уже десять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам градоначальника, очередные три дрона были сбиты ПВО Министерства обороны страны. На местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.