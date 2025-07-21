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Регион
20 июля, 23:39

В Московском регионе сбили уже десять украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили ещё три беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам градоначальника, очередные три дрона были сбиты ПВО Министерства обороны страны. На местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

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С учётом этих сбитых летательных аппаратов общее число уничтоженных беспилотников в Московском регионе за последние часы выросло до 10. О каких-либо повреждениях на земле не сообщалось.

Юния Ларсон
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