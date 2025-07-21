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Регион
20 июля, 23:01

Собянин сообщил о ликвидации ещё двух беспилотников, летевших на Москву

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Атака ещё двух украинского беспилотников пресечена силами противовоздушной обороны столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он в телеграм-канале, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

Это шестой и седьмой беспилотники, сбитые силами ПВО Московского региона в последние часы. О каких-либо разрушениях на земле информации не поступало.

Артур Лапсаков
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