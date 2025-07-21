Собянин сообщил о ликвидации ещё двух беспилотников, летевших на Москву

Атака ещё двух украинского беспилотников пресечена силами противовоздушной обороны столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он в телеграм-канале, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.