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Регион
21 июля, 05:34

Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. Об этом доложили в Минобороны России.

«23 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА – над территорией Курской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области», – перечислили в военном ведомстве.

Ещё 4 украинских беспилотника было уничтожено над Тульской областью, один – над Липецкой областью.

Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника, направлявшихся на Москву
Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника, направлявшихся на Москву

Вечером 20 июля враг пытался атаковать Москву. В регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.

Андрей Бражников
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