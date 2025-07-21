Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России
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Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. Об этом доложили в Минобороны России.
«23 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА – над территорией Курской области, 12 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области», – перечислили в военном ведомстве.
Ещё 4 украинских беспилотника было уничтожено над Тульской областью, один – над Липецкой областью.
Вечером 20 июля враг пытался атаковать Москву. В регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.