Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника, направлявшихся на Москву

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего посёлка Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в своём телеграм-канеле.