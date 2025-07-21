Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника, направлявшихся на Москву
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.
«На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего посёлка Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в своём телеграм-канеле.
Вечером 20 июля враг также пытался атаковать столицу. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.