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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 июля, 03:42

Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника, направлявшихся на Москву

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

«На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего посёлка Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», написал он в своём телеграм-канеле.

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

Вечером 20 июля враг также пытался атаковать столицу. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.

Артём Гапоненко
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